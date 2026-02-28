Cenevre’deki Nükleer Tartışmalar Savaş İhtimalini Artırdı

İsviçre’nin Cenevre şehrinde yürütülen nükleer müzakerelerin çıkmaza girmesiyle birlikte, Beyaz Saray’da askeri hazırlıklar yoğunlaştı. Washington’da diplomatik dilin yerini askeri üslup aldı ve Pentagon, “en kötü senaryo” için harekete geçti. ABD, Basra Körfezi’nde önemli bir askeri güç birikimi oluştururken, bölgeye yalnızca uçak gemileri değil, aynı zamanda nükleer kapasiteli denizaltılar ve Tomahawk füzeleriyle donatılmış destroyerler de gönderdi.

TRUMP’IN OPERASYON PLANLARI NETLEŞİYOR

Başkan Donald Trump, İran yönetimine 48 saatlik kesin bir süre tanıyarak net bir ultimatom verdi. Trump’ın masasında yer alan operasyon planı, sadece nükleer tesisleri hedef almakla kalmıyor, aynı zamanda İran’ın stratejik hava savunma sistemlerini ve Devrim Muhafızları’nın lojistik merkezlerini de kapsıyor. Beyaz Saray kaynakları, “Ya masaya oturup şartları kabul edecekler ya da sonuçlarına katlanacaklar” diyerek geri dönülemez bir yola girmiş olunduğunun sinyalini verdi.

KÜRESEL PİYASALARDA SAVAŞ ETKİSİ

Orta Doğu’daki gelişmeler, küresel piyasaları derinden etkiledi. Yatırımcıların “güvenli liman” arayışı talebi artırırken, fiyatların yükselmesine yol açtı. Türkiye saatiyle akşam saatlerinde piyasalar oldukça hareketlendi: Dolar/TL yükselişle güne başladı ve savaş haberleriyle birlikte 43,96 TL seviyesine ulaşarak yukarı yönlü baskısını güçlendirdi. Gram altın, yatırımcıların bu yöne yoğun ilgi göstermesiyle 7.530 TL seviyesine çıkarak tarihin en yüksek rakamına ulaştı. Küresel piyasalarda ons altın ise tarihi bir yükselişle 5.230 Dolar bandına oturdu.

Askeri faaliyetlerin yanı sıra, sivil alanda da önemli hareketlilik gözlemleniyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki güvenlik risklerinin “katlanılamaz” seviyeye ulaştığını belirterek, başta İsrail ve çevresindeki ülkelerde yaşayan tüm vatandaşlarına “ülkeyi derhal terk edin” çağrısında bulundu. Bu adım, olası bir askeri operasyonun kapıda olduğu konusunda güçlü bir işaret olarak değerlendiriliyor.