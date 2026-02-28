Altın Yatırımlarında Uzman Görüşleri ve Tahminler

Altın piyasasında son dönemlerde gözlemlenen dalgalanmalar, yatırımcıların yön arayışını arttırıyor. Jeopolitik riskler ve küresel belirsizliklerin etkisiyle yılın ilk yarısında altının yukarı yönlü potansiyelini koruyabileceği düşünülse de, ikinci yarıda fiyatlarda farklı gelişmelerin yaşanabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, kısa vadeli dalgalanmalara karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulunurken, altın yatırımında uzun vadeli bakış açısının önemine vurgu yapıyor.

ÜÇ UZMANDAN ÜÇ FARKLI YIL SONU BEKLENTİSİ

Mehmet Ali Yıldırımtürk, ocak ayında altın fiyatlarının hızlı bir yükseliş gösterdiğini hatırlatırken, ABD Başkanı Donald Trump’ın jeopolitik riskleri arttıracak olası adımları ve zayıf dolardaki talebin altının güvenli liman özelliğini vurguladığını ifade ediyor. Şubat ayının başında dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatlarının tekrar yükselişe geçtiğini belirten Yıldırımtürk, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarının ve olası askeri gerginliklerin ons altının 5 bin dolar seviyesinin üzerinde tutunma çabasında etkili olduğunu söylüyor. Yıldırımtürk, gram altın için yılın genelinde 11 bin lira seviyesinin beklediğini, yatırımcılara kısa vadeli alımlar yerine, orta ve uzun vadeli düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmeleri tavsiyesinde bulunuyor.

ALTINDA 2. YARI TABLO DEĞİŞEBİLİR

İslam Memiş, ocak ayında yaşanan sert yükselişlerin kalıcı bir trendi yansıtmadığını, ons altının 5.600 dolar seviyelerine kadar yükselmesini “köpük fiyatlama” olarak açıkladığını belirtiyor. Memiş, yılın ilk yarısında altının yukarı yönlü potansiyelini koruduğunu ve gram altının 10 bin lira seviyelerine yükselebileceğini dile getiriyor. Ancak, yılın ikinci yarısında farklı bir tablo olabileceği ve fiyatların yeniden geri çekilebileceği hususunda uyarılarda bulunuyor. Ons altında 6.000 dolardan 4.000 dolara kadar bir düzeltme sürecinin olabileceğini de ekliyor.

ALTINDA YENİ ZİRVE BEKLENMİYOR

Zafer Ergezen, son haftalarda gözlemlenen geri çekilmeyi değerlendirirken, Fed başkanının şahin politikalarının satış baskısını artırdığını ifade ediyor. ABD’nin İran’a yönelik olası eylemleri ve Trump’ın tarifelerinin küresel belirsizliği artırdığına dikkat çeken Ergezen, bu olgulara rağmen altın fiyatlarında yeni bir zirve beklemediğini aktarıyor. Piyasanın önemli ölçüde doygunluk seviyesine ulaştığını ve yeni bir risk unsuru çıkmadığı sürece yükselişlerin ivme kazanmasının zor olduğuna işaret ediyor. Gelecek dönemde altın piyasasında “izle-gör” stratejisinin önem kazanacağını ve dalgalı seyrin süreceği fikrini dile getiriyor.

Uzmanların görüşleri, altın piyasasında kısa vadeli dalgalanmaların devam edebileceğini, buna karşın uzun vadeli yatırımlar için fırsatlar sunabileceğini işaret ediyor. Gram ve ons altın fiyatlarında yılın ikinci yarısı için farklı senaryolar ilerlerken, yatırımcıların temkinli ve stratejik adımlar atmasının önemi vurgulanıyor.