ABD İran Gemilerini Hedef Alarak 9 Gemi İmha Etti

İran, ABD ve İsrail’in Saldırılarına Yanıt Veriyor

İran, ABD ve İsrail’in Hamaney’in hayatını kaybetmesine neden olan saldırıları karşısında misilleme eylemlerine devam ediyor. Bu bağlamda İran Devrim Muhafızları’nın, USS Abraham Lincoln isimli ABD savaş gemisini hedef aldığına dair açıklama yapılmasının hemen ardından, ABD cephesinden bir karşılık geldi.

ABD’DEN AÇIKLAMALAR GELDİ

ABD, kendi donanmasının İran’a ait bir gemiyi vurup batırdığını bildirdikten sonra, bu konu hakkında detaylı bilgiler sağlayan isim ABD Başkanı Donald Trump oldu. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran Donanması’na ait toplam 9 geminin imha edildiğini belirtti.

DENİZ KUVVETLERİNİN ALTINI OYA DOLDURDUK

Trump, “9 İran Donanma Gemisini imha edip batırdığımız, bunlardan bazılarının nispeten büyük ve önemli olduğu bilgisi tarafıma ulaştı. Geri kalanların da peşindeyiz. Onlar da yakında denizin dibinde yüzecekler!” ifadelerini kullanarak, daha önceki bir saldırıda da Deniz Kuvvetleri Karargahlarını büyük ölçüde yerle bir ettiklerini aktararak durumu değerlendirdi.