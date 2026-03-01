İsrail ve ABD’den İran’a Koordineli Operasyon Başlatıldı

israil-ve-abd-den-iran-a-koordineli-operasyon-baslatildi

İsrail ve ABD, Cumartesi günü İran’a karşı koordineli ve geniş kapsamlı bir askeri harekât başlattı. Başkent Tahran olmak üzere birçok bölgeye hava saldırıları gerçekleştirilirken, İran da bu saldırılara anında yanıt verdi. Saldırıların hedefinde, İran’ın dini lideri Ayetullah Hamaney ile ülkenin üst düzey askeri ve siyasi yetkilileri yer aldı.

İSRAİL’İN SALDIRISINDA ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİASI

İsrail basını ve bazı uluslararası ajanslar, İran’ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ın bu saldırılarda hayatını kaybetmiş olabileceğini bildiriyor. Ahmedinejad’ın Tahran’ın Narmak semtindeki ikametgâhının hedef alındığı ve bu saldırıda yaşamını yitirdiği ifade ediliyor. Bu iddia, dünya genelinde büyük bir yankı oluştururken, İran hükümetinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

AHMEDİNEJAD İSRAİL’E YÖNELİK AÇIKLAMALARIYLA GÜNDEM OLMUŞTU

28 Ekim 1956’da İran’ın Aradan kentinde dünyaya gelen Ahmedinejad, 2005-2013 yılları arasında İran İslam Cumhuriyeti’nin altıncı cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştı. Mühendislik alanında eğitim alan Ahmedinejad, Tahran Belediye Başkanlığı görevini de icra etmiş, sert dini görüşleri ve nükleer program konusundaki değişmez tutumuyla tanınmıştır.

