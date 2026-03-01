İran Operasyonu: Hamaney’in Ölümü Gündemi Sarsıyor

İRAN OPERASYONU BAŞLATILDI

ABD ve İsrail, uzun süredir gündemde olan İran’a yönelik operasyonu faaliyete geçirdi. Operasyonun ilk gününde, İran yönetiminde bulunan bazı üst düzey yetkililerin öldüğü gözlemlenirken, hayatını kaybedenler arasında İran Dini Lideri Ali Hamaney’in de olması, uluslararası kamuoyunda önemli tartışmalara yol açtı. Amerikan basını, Hamaney’in ölümünde, CIA’nin uzun süreli takip çalışmasının etkili olduğunu öne sürdü.

CİA’NIN TAKİBİ VE OPERASYONUN DÜĞMESİ

Buna göre, Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA, Hamaney’in olası yerlerini ve günlük hareketlerini dikkatlice izliyordu. CIA’nın Hamaney’in rutinini kapsamlı bir şekilde analiz etmesi ve bu bilgiyi ABD Başkanı Trump ve İsrail ile paylaşmasının ardından, operasyonun başlatılmasına karar verildi. 37 yıldır İran’ın en üst düzey yöneticisi olan Hamaney’i hedef alan bu operasyon, Trump tarafından “İran rejiminden gelen yakın tehditleri ortadan kaldırmak” amacıyla atılmış taktiksel bir adım olarak değerlendirildi.

TRUMP’IN TAVRI TARTIŞMA YARATTI

Operasyonun ardından Trump, Beyaz Saray’a dönmek yerine Florida’daki Mar-a-Lago mülkünde kalmayı tercih ederek, ulusa sesleniş konuşması yapmak yerine Truth platformunda İran rejimini “korkunç insanlar” olarak tanımladı. Ayrıca, Trump’ın Oval Ofis’ten harekat hakkında bilgi vermemesi ise çeşitli eleştirilere yol açtı.