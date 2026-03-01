İran Operasyonu: Hamaney’in Ölümü Gündemi Sarsıyor

iran-operasyonu-hamaney-in-olumu-gundemi-sarsiyor

İRAN OPERASYONU BAŞLATILDI

ABD ve İsrail, uzun süredir gündemde olan İran’a yönelik operasyonu faaliyete geçirdi. Operasyonun ilk gününde, İran yönetiminde bulunan bazı üst düzey yetkililerin öldüğü gözlemlenirken, hayatını kaybedenler arasında İran Dini Lideri Ali Hamaney’in de olması, uluslararası kamuoyunda önemli tartışmalara yol açtı. Amerikan basını, Hamaney’in ölümünde, CIA’nin uzun süreli takip çalışmasının etkili olduğunu öne sürdü.

CİA’NIN TAKİBİ VE OPERASYONUN DÜĞMESİ

Buna göre, Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA, Hamaney’in olası yerlerini ve günlük hareketlerini dikkatlice izliyordu. CIA’nın Hamaney’in rutinini kapsamlı bir şekilde analiz etmesi ve bu bilgiyi ABD Başkanı Trump ve İsrail ile paylaşmasının ardından, operasyonun başlatılmasına karar verildi. 37 yıldır İran’ın en üst düzey yöneticisi olan Hamaney’i hedef alan bu operasyon, Trump tarafından “İran rejiminden gelen yakın tehditleri ortadan kaldırmak” amacıyla atılmış taktiksel bir adım olarak değerlendirildi.

TRUMP’IN TAVRI TARTIŞMA YARATTI

Operasyonun ardından Trump, Beyaz Saray’a dönmek yerine Florida’daki Mar-a-Lago mülkünde kalmayı tercih ederek, ulusa sesleniş konuşması yapmak yerine Truth platformunda İran rejimini “korkunç insanlar” olarak tanımladı. Ayrıca, Trump’ın Oval Ofis’ten harekat hakkında bilgi vermemesi ise çeşitli eleştirilere yol açtı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

ChatGPT’ye Yönelik Boykot Hareketi Büyüyor

Sosyal medya üzerindeki ChatGPT boykotu, kullanıcıları alternatif uygulamalara yönlendirdi. Birçok kişi, platformu silerek yeni seçenekleri tercih ediyor.
Gündem

Papa 14’üncü Leo’dan İran’a Taziye Açıklaması

Papa 14'üncü Leo, Orta Doğu ve İran'daki olayları kaygıyla izliyor ve barış için dürüst bir diyalog çağrısında bulundu.
Gündem

İsrail ve ABD’den İran’a Koordineli Operasyon Başlatıldı

ABD ve İsrail'in İran'da düzenlediği saldırılarda eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın yaşamını yitirdiği iddiaları ortaya atıldı. İran henüz resmi bir yanıt vermedi.
Gündem

İran’ın İsrail’e Yönelik Misilleme Füze Saldırısı

İran'ın ABD ve İsrail'in saldırılarına yanıt olarak fırlattığı füze, Beyt Şemeş'teki bir binaya düşerek 6 kişinin ölümüne sebep oldu.
Gündem

Süper Lig’de Fenerbahçe Antalya’da İki Puan Kaybetti

Fenerbahçe, Süper Lig 24. hafta maçında Antalyaspor ile 2-2 eşitlik sağlayarak sahadan ayrıldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.