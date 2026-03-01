İsrail ve ABD’nin İran’a Yönelik Ortak Saldırısı

İSRAİL VE ABD’DEN İRAN’A ORTAK SALDIRI

İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri’nin İran’a yönelik gerçekleştirdiği ortak askeri harekât, iki gün önce birçok bölgede patlamalara yol açtı. İran ise bu saldırılara karşılık vererek, İsrail ile Körfez ülkelerinde bulunan ABD askeri üslerini balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldı.

DUBAİ’DE YANGIN ÇIKTI

Saldırıların odak noktalarından biri olan Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai şehrinde, ünlü Palm Jumeirah adasında lüks oteller, tatil köyleri ve turistik alanlar etrafında yangın çıktığı bildirildi. Bu yangın olayında dört kişinin yaralandığı ifade ediliyor.

ŞEHİRDE MAHSUR KALAN ÜNLÜLER

Patlama ve hava sahasının kapanmasının ardından Dubai’deki bazı ünlü isimlerin şehirde mahsur kaldığı, uçuş iptalleri nedeniyle seyahat edemedikleri sosyal medyada paylaşılan görüntülerle gündeme geldi. Bu olaylar, bölgedeki gerilimi bir kat daha artırıyor.