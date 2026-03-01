İsrail ve ABD’nin İran’a Yönelik Ortak Saldırısı

israil-ve-abd-nin-iran-a-yonelik-ortak-saldirisi

İSRAİL VE ABD’DEN İRAN’A ORTAK SALDIRI

İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri’nin İran’a yönelik gerçekleştirdiği ortak askeri harekât, iki gün önce birçok bölgede patlamalara yol açtı. İran ise bu saldırılara karşılık vererek, İsrail ile Körfez ülkelerinde bulunan ABD askeri üslerini balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldı.

DUBAİ’DE YANGIN ÇIKTI

Saldırıların odak noktalarından biri olan Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai şehrinde, ünlü Palm Jumeirah adasında lüks oteller, tatil köyleri ve turistik alanlar etrafında yangın çıktığı bildirildi. Bu yangın olayında dört kişinin yaralandığı ifade ediliyor.

ŞEHİRDE MAHSUR KALAN ÜNLÜLER

Patlama ve hava sahasının kapanmasının ardından Dubai’deki bazı ünlü isimlerin şehirde mahsur kaldığı, uçuş iptalleri nedeniyle seyahat edemedikleri sosyal medyada paylaşılan görüntülerle gündeme geldi. Bu olaylar, bölgedeki gerilimi bir kat daha artırıyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Orta Doğu’da Askeri Operasyonların Ardından Hamaney Öldürüldü

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılarda 48 komutanın etkisiz hale getirildiğini belirterek, operasyonların başarılı bir şekilde sürdüğünü açıkladı.
Gündem

ABD İran Gemilerini Hedef Alarak 9 Gemi İmha Etti

ABD Başkanı Trump, İran’a yönelik askeri hamlelerini duyurarak, dokuz İran donanma gemisini yok ettiklerini ve geri kalanlarının peşinde olduklarını belirtti.
Gündem

Hürmüz Boğazı’ndaki Gelişmeler Piyasalara Etki Edebilir

ABD ve İsrail'in İran'a karşı gerçekleştirdiği ortak operasyonlar sonrası Hürmüz Boğazı'nın kapandığına dair iddialar, enerji tedarikinde belirsizlikler yarattı.
Gündem

ABD Ordusundan Emekli Albaydan Türkiye’ye Şok Yorumlar

ABD'li emekli Albay Douglas McGregor, İran'a yönelik saldırılar sürerken Türkiye hakkında tartışmalı bir yorumda bulundu.
Gündem

Irak’ta Hava Saldırısı: 4 Ölü 2 Yaralı

Diyala'da belirsiz bir hava aracının düzenlediği saldırıda 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Olayın detayları henüz açıklanmadı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.