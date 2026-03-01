İran’ın İsrail’e Yönelik Misilleme Füze Saldırısı

İran’dan MİSİLLEMELER GELİYOR

ABD ile İsrail’in, İran’a yönelik gerçekleştirdiği ortak operasyonların ardından, İran’dan cevap niteliğinde füze saldırıları sürüyor. İran tarafından atılan bir füze, Batı Kudüs civarındaki Beit Şemeş kentine düşerek bir binayı vurdu. Olay sonucunda 6 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.

İSRAİL’DE ACİL DURUM

İsrail ordusu, olayın ardından bölgeye arama-kurtarma ekipleri ve çok sayıda sağlık personeli ile birlikte yaralıların tahliyesi için helikopter gönderildiğini aktardı. Yapılan açıklamalara göre, acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saldırıda 6 İsraillinin yaşamını yitirdiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.

FÜZELERE KARŞI SAVUNMA

İran’ın ABD ve İsrail’ın saldırılarına cevap olarak fırlattığı füzelerin, İsrail’in kuzeyindeki Hayfa semalarında görüldüğü belirtildi. İsrail, İran’dan gelen füzelere karşı hava savunma sistemlerini harekete geçirerek ateş açtı. Hayfa’da İran’a ait bazı füzelerin imha edildiği açıklandı. Saldırılar sonrası bölgede yüksek sesli patlamalar duyuldu. İsrail ordusu, İran tarafından yeni füzelerin ateşlenmeye devam ettiğini belirtti.

HALKA ‘SIĞINAKLARA GİRMELİSİNİZ’ UYARISI

Ordu tarafından yapılan duyuruda, füzelerin tespit edilmesinin ardından çeşitli bölgelerde sirenlerin çaldığı ifade edildi. Hava savunma sistemlerinin saldırılara karşı müdahale etmeye çalıştığı bildirildi. İsraillilere, sığınaklarda kalmaları ve verilen talimatlara uymaları gerektiği konusunda uyarılar yapıldı.