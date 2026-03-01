İran’ın İsrail’e Yönelik Misilleme Füze Saldırısı

ABD ile İsrail’in, İran’a yönelik gerçekleştirdiği ortak operasyonların ardından, İran’dan cevap niteliğinde füze saldırıları sürüyor. İran tarafından atılan bir füze, Batı Kudüs civarındaki Beit Şemeş kentine düşerek bir binayı vurdu. Olay sonucunda 6 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.

İsrail ordusu, olayın ardından bölgeye arama-kurtarma ekipleri ve çok sayıda sağlık personeli ile birlikte yaralıların tahliyesi için helikopter gönderildiğini aktardı. Yapılan açıklamalara göre, acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saldırıda 6 İsraillinin yaşamını yitirdiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.

İran’ın ABD ve İsrail’ın saldırılarına cevap olarak fırlattığı füzelerin, İsrail’in kuzeyindeki Hayfa semalarında görüldüğü belirtildi. İsrail, İran’dan gelen füzelere karşı hava savunma sistemlerini harekete geçirerek ateş açtı. Hayfa’da İran’a ait bazı füzelerin imha edildiği açıklandı. Saldırılar sonrası bölgede yüksek sesli patlamalar duyuldu. İsrail ordusu, İran tarafından yeni füzelerin ateşlenmeye devam ettiğini belirtti.

Ordu tarafından yapılan duyuruda, füzelerin tespit edilmesinin ardından çeşitli bölgelerde sirenlerin çaldığı ifade edildi. Hava savunma sistemlerinin saldırılara karşı müdahale etmeye çalıştığı bildirildi. İsraillilere, sığınaklarda kalmaları ve verilen talimatlara uymaları gerektiği konusunda uyarılar yapıldı.

