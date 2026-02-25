ABD-İran Görüşmeleri Cenevre’de Yeniden Başlıyor

ABD-İran Geriliminde Yeni Açıklamalar

İki ülke arasındaki gerginlik devam ederken, nükleer müzakerelerde ilerleme sağlanamıyor. Gözler, Cenevre’de gerçekleşecek olan müzakerelerin üçüncü turuna çevriliyor. Heyetlerin bir araya geleceği duyurulurken, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’den dikkat çekici bir açıklama geldi.

HAKKANİYET VURGUSU YAPTI

Arakçi, görüşmelerin olumlu geçeceğine dair umut taşıdığını belirtti. Anlaşma sağlamak için fedakarlık yapmaya hazır olduklarını ifade eden Arakçi, “İran, adil ve hakkaniyetli bir anlaşmaya mümkün olan en kısa sürede ulaşma kararlılığıyla Cenevre’de ABD ile görüşmelere yeniden başlayacak.” şeklinde konuştu.

NÜKLEER KONUSUNDAKİ YAKLAŞIM

Bakan, nükleer konuda kesin bir tutum sergilediklerini dile getirerek, “İran, hiçbir koşulda asla nükleer silah geliştirmeyecek. Barışçıl nükleerden asla vazgeçmeyeceğiz. Anlaşmaya varmak için tarihi bir fırsata sahibiz.” ifadelerini kullandı.

DİPLOMASİNE ÖNCELİK VERİLMELİ

Anlaşma olasılığının yüksek olduğunu ifade eden Arakçi, “Bir anlaşmaya ulaşılabilir, ancak bu sadece diplomasiye öncelik verilmesi durumunda mümkündür. Egemenliğimizi cesaretle korumak için hiçbir engel tanımayacağımızı kanıtladık. Aynı cesareti, her türlü anlaşmazlığa barışçıl bir çözüm arayacağımız müzakere masasına da taşıyoruz.” dedi.