ABD-İran Görüşmeleri Cenevre’de Yeniden Başlıyor

abd-iran-gorusmeleri-cenevre-de-yeniden-basliyor

ABD-İran Geriliminde Yeni Açıklamalar

İki ülke arasındaki gerginlik devam ederken, nükleer müzakerelerde ilerleme sağlanamıyor. Gözler, Cenevre’de gerçekleşecek olan müzakerelerin üçüncü turuna çevriliyor. Heyetlerin bir araya geleceği duyurulurken, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’den dikkat çekici bir açıklama geldi.

HAKKANİYET VURGUSU YAPTI

Arakçi, görüşmelerin olumlu geçeceğine dair umut taşıdığını belirtti. Anlaşma sağlamak için fedakarlık yapmaya hazır olduklarını ifade eden Arakçi, “İran, adil ve hakkaniyetli bir anlaşmaya mümkün olan en kısa sürede ulaşma kararlılığıyla Cenevre’de ABD ile görüşmelere yeniden başlayacak.” şeklinde konuştu.

NÜKLEER KONUSUNDAKİ YAKLAŞIM

Bakan, nükleer konuda kesin bir tutum sergilediklerini dile getirerek, “İran, hiçbir koşulda asla nükleer silah geliştirmeyecek. Barışçıl nükleerden asla vazgeçmeyeceğiz. Anlaşmaya varmak için tarihi bir fırsata sahibiz.” ifadelerini kullandı.

DİPLOMASİNE ÖNCELİK VERİLMELİ

Anlaşma olasılığının yüksek olduğunu ifade eden Arakçi, “Bir anlaşmaya ulaşılabilir, ancak bu sadece diplomasiye öncelik verilmesi durumunda mümkündür. Egemenliğimizi cesaretle korumak için hiçbir engel tanımayacağımızı kanıtladık. Aynı cesareti, her türlü anlaşmazlığa barışçıl bir çözüm arayacağımız müzakere masasına da taşıyoruz.” dedi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İran Üniversitesi Uzaktan Eğitime Geçiş Yaptı

İran'da belirli üniversiteler, eğitim-öğretim süreçlerini yıl sonuna dek uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldı.
Gündem

Cia’den İran Halkına Güvenli İletişim Çağrısı

CIA, ABD ile İran arasındaki gerginliğin arttığı bu süreçte İran halkına destek sunduğunu duyurdu.
Gündem

Almanya Başbakanı Merz Çin Ziyaretinde Stratejik Mesajlar Verdi

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Çin'in küresel siyasi meselelerde göz ardı edilemeyeceğini vurguladı ve çözüm süreçlerine Pekin'in dahil edilmesinin şart olduğunu ifade etti.
Gündem

Karacabey Eskikaraağaçta Leylek Dostluğu Devam Ediyor

Bursa'nın Eskikaraağaç Leylek Köyü'nde, balıkçı Adem Yılmaz'ın dostu Yaren leylek, bu yıl 15. kez geri dönerken, eşi Nazlı da köye geldi.
Gündem

Arka Sokaklar’da Güllü Soruşturması Derinleşiyor

Uzun süredir ekranda olan 'Arka Sokaklar', son bölümüyle "Güllü soruşturması"nı ele aldı. Bölümdeki oyuncuların benzerliği ise izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.