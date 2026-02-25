CJNG İç Savaşı: Liderlik İçin Rekabet Büyüyor

Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG), liderlerinin ölümünün ardından yeni bir lider arayışına girdiği görülüyor. Ancak bu arayışın, kartel tarzı yöntemlerle gerçekleştirilmesi bekleniyor. Milenio kartelinden koparak kendi kurumsal yapısını oluşturan ve Sinaloa kartelinde gördüğü iç gerilimlerle güçlenen CJNG, şimdi de kendi iç hesaplaşmalarını yaşamaya hazırlanıyor. Liderin öz oğlu Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşam boyu hapis cezasına çarptırıldığı için, yeni liderlik için mücadele eden isimler arasında “El 03” lakaplı Juan Carlos Valencia González ve örgütün infazcısı “El Yogurt” lakaplı Abraham Jesús Ambriz Cano ön plana çıkıyor. CJNG, Sinaloa Karteli’yle olan çatışmalarının ortasında şimdi de iç savaşla sarsılma riski taşıyor.

İÇ HESAPLAŞMALAR BAŞLIYOR

Valencia González’in annesi Rosalinda González Valencia, yakalanmadan önce örgütün para aklama yapısında önemli bir görev üstlenmişti. Annesinin ardında kalan Valencia, örgütün finansal gücünün anahtarlarını elinde tutuyor. Bu arada, eski Meksika Özel Kuvvetleri mensubu “El Yogurt” Ambriz Cano ise kartelin uyuşturucu rotalarını idare ediyor. Uyuşturucu ticaretinin sağlanmasını ve örgütün gücünü artırmasını sağlayan bu eylemler, “El Yogurt” ve onun liderliğindeki “Yoğurtlar Timi” aracılığıyla yürütülüyor. El 03, daha görece sessiz bir profil çizerken, El Mencho’nun halefliği için eski militanlarının desteğini alıyor. El Yogurt ise agresif duruşuyla dikkat çekiyor; 2022’de kartelin bir parçası haline gelen 1997 doğumlu Ambriz Cano, bu süreçte bir dizi infaz ve saldırı videosu yayımladı.

KARTELİN GELECEĞİ BELİRSİZLİĞİN İÇİNDE

CJNG için mücadelede sadece bu iki lider adayı değil, aynı zamanda kartelin farklı operasyonel alanlarını yöneten önemli figürlerinde rolü bulunuyor. Bu kişilerin kartelden ayrılarak bağımsız birer kartel kurma ihtimali de gündemde. Örgütün temel gelir kaynağı olan sentetik uyuşturucuların üretiminde etkin rol oynayan “El Sapo” lakaplı Gonzalo Mendoza Gaitán, bu süreçte Çin’den gelen kimyasal öncülleri düzenliyor. Bazı haber kaynakları “El Sapo” için lider kadrosuna yönelik bir operasyonun düzenlendiğini ve bu süreçte hayatını kaybetmiş olabileceğini belirtti. Öte yandan, uzmanlar kartelin suç faaliyetlerinin kısa bir süreliğine kesintiye uğradıktan sonra tekrar eski seyrine dönecebileceğini vurguluyor.

DAĞILMA RİSKİ GÜNDEMDE

Kartelin dağılması konusunda kesin bir görüş oluşturmak zor ancak uzmanlar, büyük kartellerin liderlerinin ortadan kaldırılmasının ardından iç çatışmaların kaçınılmaz olduğunu kaydediyor. Bu mücadele, sokak çatışmalarından tropikal ormanlarda süren uzun süreli mücadelelere kadar geniş bir yelpazede meydana gelebiliyor. CJNG için böyle bir durumun daha olası olduğu belirtiliyor; zira El Mencho tarafından kurulan narko-militan kuvvetleri profesyonel bir ordu gibi bir organizasyona sahip. Üniforma giymiş, uzun namlulu silahlar ve zırhlar kuşanmış kartel üyeleri, zırhlı araçlar ve helikopterlerle savaşıyor. Son üç yılda İHA kullanımı da kartelin organizasyon yapısına dâhil edildi. Kartel arası çatışmalar sırasında, kamikaze İHA’lar ve “bekleyen bombalar” kullanılıyor. İç savaş yürümeye devam ederken, ABD desteğiyle El Mencho’nun hedef alındığı süreçte Meksika hükümetinin nasıl bir strateji izleneceği merak ediliyor.