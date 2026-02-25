Teşkilat Dizisinde Ayrılık: Erkan Petekkaya Veda Ediyor

teskilat-dizisinde-ayrilik-erkan-petekkaya-veda-ediyor

Pazar akşamlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Teşkilat dizisinde, izleyicileri şaşırtan bir ayrılık yaşanıyor. 6. sezonunda da reyting sıralamasındaki liderliğini koruyan dizi, başrollerinde Tolga Sarıtaş ve Rabia Soytürk’ü barındırıyor. Geçtiğimiz sezondan bu yana yaşanan kadro değişikliklerine rağmen dizinin başarı hızı azalmadı. Fakat, kadroya geçen sezon dahil olan tanınmış bir ismin, projeden ayrılacağı öğrenildi.

73. BÖLÜMDE VEDA EDECEK

Ekranların büyük ilgiyle izlenen yapımında kayda değer bir ayrılığın eşiğine gelindi. Geçtiğimiz sezon diziye katılan Erkan Petekkaya, “Ejder” karakterini canlandırıyordu ve bu karakterin hikayesinin sona ermesi nedeniyle diziden ayrılmaya hazırlanıyor. 73. bölüm itibarıyla Ejder karakterinin projeye veda etmesi bekleniyor.

