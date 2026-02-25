Türkiye’de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Ton Kokaine El Konuldu

7 Ocak 2025 tarihlerinde Kanarya açıklarında ele geçirilen 10 ton kokaine ilişkin Türkiye’de başlatılan soruşturmada, ikinci aşamaya geçildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonuyla Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) işbirliğinde gerçekleşen çalışmalarda, Europol üyesi ülkelerle bilgi ve belge paylaşımı yapılarak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, uyuşturucu madde ticareti ve suçtan elde edilen malvarlığını aklama suçlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen zanlılar tespit edildi.

DAHA ÖNCE GÖZALTI KARARI ALINMIŞTI

Yapılan araştırmalar neticesinde, uluslararası alanda ve Türkiye dahilinde 10 ton 250 kilogram uyuşturucudan sorumlu olduğu belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul, Hakkari, Ankara, Bursa, İzmir, Hatay, Mersin, Van, Diyarbakır ve Mardin illerinde simultane operasyon gerçekleştirildi. Ekipler, toplamda 10 şüpheliyi yakalamayı başardı. Soruşturma kapsamında, suç gelirleri olduğu değerlendirilen 135 taşınmaz, 47 araç, ticari araç plaka ve 42 şirket ortaklık payına el konuldu. Şüpheliler, işlemleri için emniyet birimine götürüldü.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı daha önce yaptığı açıklamada, kaçakçılık, narkotik ve ekonomik suçlar soruşturma bürosunun, “Atlantik Okyanusu’nda bir gemiye yapılan operasyonda 10 ton uyuşturucu madde ele geçirildi” açıklamalarına dayanarak soruşturma başlatıldığını bildirmişti. 7 Ocak’ta İspanyol güvenlik güçleri tarafından Kanarya Adaları açıklarında seyir halindeki UNITED S isimli gemiye yönelik operasyonda 10 ton kokain yakalandığı ve mürettebattan 4’ü Türk vatandaşı toplam 13 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi. Savcılığın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul’da 11, Mersin’de 3, Tekirdağ’da 2, Kocaeli, Sakarya ve Hatay’da birer olmak üzere toplamda 19 adrese eş zamanlı operasyonlar yapıldığı, gözaltına alınan şüphelilerin “örgüt kurma”, “uyuşturucu ticareti” ve “suçtan elde edilen malvarlığını aklama” suçlarından dolayı gözaltına alındıkları duyurulmuştu. Yurt dışında firari olarak bilinen 3 şüpheli için ise yakalama kararı çıkarıldığı ve kırmızı bülten çalışmaları devam ettiği belirtilmişti.

Gemideki mürettebattan Kubilay Yalçın, Ali Osman Amanet, Remzi Karakaya ve Atanur Ateş’in İspanya’da tutuklu olduğu bilgisi verilmişti. “Şüpheliler Çetin Gören, Ahmad Almassri ve United Shipping Gemi Acentalığı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin (Kamer Shipping) taşınır ve taşınmaz tüm malvarlıklarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarında bulunan mevduat ve yatırım hesaplarına, kripto para piyasa ve borsasında bulunan varlıklarına Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen el konulmuştur. El koyma kararı nöbetçi sulh ceza hakimliğince onaylanmıştır. Soruşturma gizlilik ve titizlikle devam etmektedir.” denilmişti. Soruşturma süreci içerisinde daha sonra 5 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, İstanbul, Mersin, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Hatay’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalanan ve adliyeye sevk edilen 12 şüphelinin hakimlikteki sorguları tamamlandı. Sulh ceza hakimliği, şüpheliler Çetin Gören, Engin Çavuş, Mesut Yalçın, Fares Diab, Semra Almassri, Ahmad Almassri, Abdurrahman Khalleefah Sulayman Madı, Mehmet Murat Buldanlıoğlu, İbrahim Yılmaz ve Hasan Can’ın tutuklanmasına karar verirken, Ahmet Aslan ile Mehmet Bülent Aymen hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.