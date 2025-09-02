Abd, İran Petrolüne Yeni Yaptırım Açıklandı

ABD YAPTIRIMLARINI AÇIKLADI

ABD, İran’a yönelik yeni yaptırımlar getirdiğini duyurdu. Hazine Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından bir nakliye ve gemi ağına, İran petrolü kaçakçılığı nedeniyle yaptırım uygulandığı ifade edildi.

IRAK PETROLÜYLE KAÇAKÇILIK

Açıklamada, söz konusu ağın İran petrolünü Irak petrolüyle gizlice birleştirerek faaliyet gösterdiği belirtildi. Yaptırımlardan kaçmak amacıyla, bu işlemlerin yalnızca Irak menşeli ürünler olarak pazarladığı kaydedildi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Irak’ın terörist gruplar için ‘güvenli bir sığınak’ olmaması gerektiğini vurguladı. Bu nedenle ABD’nin, İran’ın ülkedeki etkisini engellemek için çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

HEDEF PETROL GELİRLERİ

Bessent, petrol gelirlerini hedef alarak İran’ın ABD ve müttefiklerine karşı saldırı düzenleme yeteneğini zayıflatacaklarına dikkat çekti. “İran’dan bağımsız petrol tedarikine bağlılığımıza devam ediyoruz ve Tahran’ın ABD yaptırımlarından kaçma girişimlerini engellemek için çabalarımızı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.