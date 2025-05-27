Abd, İsrail’e 90 Bin Ton Yardım

İSRAİL’İN SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sürmekte. ABD, İsrail’in en büyük destekçisi olarak, bugün yeni bir yardım uçağı ile destek veriyor. İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD tarafından Gazze’de soykırıma devam eden Tel Aviv yönetimine askeri mühimmat taşıyan 800. uçağın İsrail’e ulaştığı belirtildi.

BÜYÜK MİKTARDA ASKERİ YARDIM GÖNDERİLDİ

ABD’nin 7 Ekim’den bu yana İsrail’e zırhlı araç, mühimmat ve cephane dahil olmak üzere 90 bin tondan fazla askeri ekipman ile silah gönderdiği ifade ediliyor. Gazze’de katliama ortak olmakla eleştirilen ABD’nin gönderdiği bu askeri ekipmanın, 800 uçağın yanı sıra 140 gemi seferi ile taşındığı kaydedildi.

SİLAH YARDIMI ELEŞTİRİLERE NEDEN OLUYOR

İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 54 binden fazla Filistinli yaşamını yitirmişken, başta ABD olmak üzere Batılı devletler, Tel Aviv’e silah ve askeri ekipman yardımı yapmaya devam ediyor. ABD, verdiği silah desteği nedeniyle Gazze’deki katliamlara ortak olmakla suçlanıyor.