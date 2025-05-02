Dünya

ABD İstihdam Verileri Açıklandı, Artış Var

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NİSAN AYINDA TARIM DIŞI İSTİHDAMDA ARTIRIM

ABD’de tarım dışı istihdam, Nisan ayında 177 binlik bir artış göstererek piyasa beklentilerini geçti. Piyasalardaki beklentiler, bu artışın 138 bin olabileceği yönündeydi.

Nisan ayında işsizlik oranı %4,2 olarak belirlendi ve beklentilerle aynı seviyede kaldı. Önceki döneme göre de değişiklik göstermedi.

Ortalama saatlik kazançlar Nisan ayında aylık bazda %0,2 artış gösterdi. Beklentiler %0,3 seviyesindeydi ve önceki dönem de %0,3 olarak kaydedilmişti. Yıllık bazda ise ortalama saatlik kazançlar %3,8 artış sağladı. Bu oran, piyasa tahmini olan %3,9’un altında kalırken, önceki yıl da aynı seviyede kalmıştı.

Tarım dışı istihdam verisinin beklentinin üzerinde gelmesi sonrasında, ABD’de S&P 500 ve Nasdaq 100 vadeli işlemleri %0,8 oranında yükseldi.

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