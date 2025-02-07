ABD Kongresi Brett McGurk’ün Soruşturulmasını İstedi

JOE WILSON’DAN BRETT MCGURK’A YÖNELİK İDDİALAR

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Joe Wilson, eski Beyaz Saray Orta Doğu Özel Temsilcisi Brett McGurk’ün Suriye ve Irak’taki ‘yanlış politikaları’ nedeniyle araştırılması gerektiğini ifade ediyor. Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Wilson, McGurk’ün soruşturulmasını talep etmek amacıyla ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesine yazdığı mektubu sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı. Mektubunda, Wilson “Brett McGurk’ün Orta Doğu’daki ABD ulusal güvenlik çıkarlarına verdiği zararı küçümsemek mümkün değil.” diyerek, McGurk’ün eski ABD Başkanları Barack Obama ve Joe Biden dönemlerinde Beyaz Saray’da önemli bir rol oynadığını belirtti.

POLİTİKA KUSURLARI VE SONUÇLARI

Wilson, “Kongre, McGurk’ün on yıllardır sürekli yanlış olan politika fikirlerini araştırmalı ve bu tür hataların bir daha yaşanmamasını sağlamalıdır.” ifadesiyle sorumluluk çağrısında bulundu. Ayrıca, Obama’nın DEAŞ’la Mücadele Özel Temsilcisi olarak atadığı McGurk’ün, İran destekli milislerle iş birliği yaparak kendisinin neden olduğu karmaşayı temizlemeye devam ettiğini belirtti. Wilson, McGurk’ün görev süresi boyunca ABD’nin “Kasım Süleymani tarafından silahlandırılan, eğitilen ve finanse edilen İran destekli Bedir örgütüne doğrudan yardım ettiğini” vurguladı.

ULUSAL GÜVENLİKTEKİ RİSKLER

Wilson, McGurk’ün “DEAŞ’a karşı mücadele için İran ile çalışma politikasının” başarısız olduğunun altını çizerek, bu politikaların sonuçlarının “ulusal güvenliğimiz açısından felaket” olduğunu ifade etti. “McGurk’ün Irak’taki başarısız politika kararlarından 10 yıl sonra, İran destekli milislerin son iki yılda ABD kuvvetlerine en az 170 kez saldırarak çok sayıda askerin yaralanmasına yol açması nedeniyle bu kararın sonuçlarının ulusal güvenliğimiz açısından felaket olduğu açıktır.” ifadeleriyle bu başarısızlıkların etkilerini değerlendirdi.

MCGURK’ÜN POLİTİKALARI VE SONUÇLARI

Wilson, ayrıca McGurk’ün Trump döneminde de “maksimum baskı” politikasını eleştirdiğini ve “McGurk, Başkan Trump’ın da belirttiği gibi, Başkan Obama’nın İran’la yaptığı başarısız anlaşma sırasında İran’a paletler dolusu nakit teslim etmekten sorumluydu.” dedi. McGurk’ün, Obama ve Biden yönetimleri süresince Suriye’deki Beşşar Esed rejimiyle normalleşmeyi ve yaptırımların hafifletilmesini savunduğunu belirten Wilson, McGurk’ün 2014’te “Esed’in muhalifler tarafından devrileceği bir durum görmüyoruz.” dediğini aktardı.

SÜREKLİ HATA YAPAN BİRİ POLİTİKALARI ŞEKİLLENDİRİYOR

Wilson, “ABD ulusal güvenliğini tehlikeye atacak şekilde sürekli olarak yanılan birinin, farklı yönetimler boyunca politikaları şekillendirmeye devam etmesi, dış politika kuruluşunda büyük bir sorunun olduğunu gösteriyor.” dedi. Ayrıca, McGurk’ün başarısız politikalarının yalnızca İran’ı ve bölgedeki vekil güçlerini güçlendirerek Amerikalıları daha güvensiz hale getirdiğini vurguladı. Wilson, McGurk’ün Suriye ve Irak’taki politika kararlarıyla ilgili Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinde ifade vermeye çağrılması gerektiğini de sözlerine ekledi. McGurk, ABD’nin Suriye’de terör örgütü PKK/YPG’ye destek vermesi konusunda önemli bir isim olarak biliniyor ve Trump’ın ilk döneminde Suriye’den çekilme kararına karşı çıkmıştı.