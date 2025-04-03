Dünya

ABD’li Bakan Ticaret Misillemelerine Uyardı

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GÜMRÜK VERGİLERİNE YENİ YAKLAŞIM

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı yeni gümrük vergileriyle ilgili yankılar devam ediyor. Bu konu hakkında ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’ten dikkat çekici bir açıklama geldi.

MİSİLLEME KONUSUNDA UYARI

Bir televizyon programında konuşan Bessent, ticaret ortaklarını Trump’ın gümrük vergilerine karşı misilleme yapmamaları konusunda uyardı. “Şu anda her ülkeye tavsiyem, misilleme yapmayın” diyen Bessent, “Arkanıza yaslanın, olanları kabul edin. Bakalım nasıl olacak. Çünkü misilleme yaparsanız, gerginlik olur. Eğer misilleme yapmazsanız, bu zaten zirve noktası” değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP’IN GÜMRÜK VERGİLERİ AÇIKLAMASI

Donald Trump, ülkesine uygulanan yüksek gümrük vergilerine karşı yeni tarifelerin hayata geçirileceğini duyurmuştu. “ABD’ye ithal edilen hemen hemen tüm mallara en az yüzde 10 oranında vergi uygulayacağız. Yurtdışında üretilen tüm otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağız” diyen Trump, “Yakında bu vergilerden muafiyet istemek için arayacak olan tüm yabancı cumhurbaşkanlarına, başbakanlara, krallara, kraliçelere, büyükelçilere ve diğer herkese diyorum ki, kendi vergilerinizi sonlandırın, bariyerlerinizi kaldırın, para birimlerinizi manipüle etmeyin” şeklinde konuştu. Trump, “ABD artık tek taraflı ekonomik teslimiyet politikasına devam edemez. Kendi halkımıza bakmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

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