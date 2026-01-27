ABD’li Yetkililerden İran’a Olası Saldırı Detayları

Başkanlık Yönetiminden Gelen Detaylar

ABD’li yetkililer, ismini vermek istemeyi tercih ederek, Başkan Donald Trump yönetiminin İran’a potansiyel bir saldırı planıyla ilgili bazı bilgileri paylaştı. Yetkililer, Trump’ın İran hükümetinin zayıfladığına dair birçok istihbarat raporu aldığını belirtti. 26 Ocak itibarıyla, Tomahawk füzeleriyle donatılmış üç savaş gemisi, Abraham Lincoln uçak gemisiyle birlikte ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın Batı Hint Okyanusu’ndaki sorumluluk bölgesine girdi. Yetkililer, Beyaz Saray’ın İran’a saldırı emri vermesi durumunda, uçak gemisinin “teorik olarak bir veya iki gün içinde savaşa hazır hale” gelebileceğini ifade etti.

ALTI HAVA SAVUNMA SİSTEMİ GÜÇLENDİRİLİYOR

Bölgede ABD, saldırı uçağı sayısını artırmak amacıyla bir düzine F-15E uçağını sevk ederken, İran’ın kısa ve orta menzilli füzelerine karşı savunma amaçlı daha fazla Patriot ve THAAD hava savunma sistemini bölgeye gönderdiğini öne sürdü. Ayrıca, Washington’un, İsrailli yetkililerle, Bağdat’taki toplantılar ve Suudi ile Katarlı yetkililerle de görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten bir yetkili, bu kapsamda ilerlemelerin kaydedildiğini aktardı.

GÖSTERİLER VE KAYIPLAR

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Trump ile İran konusunu görüştüğünü ve başkanın İranlı muhalifleri destekleme sözüne sadık kalmasını beklediğini ifade etti. İran’da 28 Aralık 2025’te başlayan gösteriler, yerel para biriminin döviz karşısında değer kaybetmesi ve ekonomik krizin derinleşmesi sonucu ülke genelinde yayıldı. Başkent Tahran’da 8 Ocak’ta artan şiddet olayları sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engelledi. Gösteriler sonrasında kısmi ve sınırlı internet erişimi yeniden sağlanırken, İran Şehit ve Gaziler Vakfının Adli Tıp Kurumu verilerine dayanarak yaptığı açıklamada, gösterilerde güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

HRANA tarafından yapılan bir diğer açıklamada ise, gösteriler sırasında ölü sayısının 5 bin 848’e ulaştığı, gözaltı sayısının ise 41 bin 283 olduğu ifade edildi.