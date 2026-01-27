Şişli Cinayetinde Özbek Kadın Cinayeti Detayları Ortaya Çıktı

Olay, 24 Ocak tarihinde Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak’ta gerçekleşti. Çöp konteynerinde çarşafa sarılmış bir ceset bulunduğu ihbarı üzerine, polis güvenlik güçleri derhal olay yerine yönlendirildi. Yapılan incelemede, cesedin başı ile bacaklarının kesildiği tespit edildi. Olayla ilgili görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda derinlemesine bir soruşturma başlatıldı.

CİNAYETİN KURBANI BELİRLENDİ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile işbirliği içinde yürüttükleri çalışmalar sonucunda, öldürülen kadının Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova olduğu bilgisine ulaşıldı. Khokimova’nın sevgilisi olan D.A.U.T., tarafından Ümraniye’deki ikametinde öldürüldüğü ve ardından arkadaşı G.A.K. ile birlikte parçalayarak valize yerleştirdiği, ardından taksi ile Şişli’ye taşındığı belirlendi. Çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, şüphelilerin İstanbul Havalimanı’na gittiğini ve buradan Gürcistan’a kaçmayı planladıklarını saptadı. İki şüpheli, yurt dışına çıkmalarına sadece sekiz saat kala yakalanıp gözaltına alındı. Ayrıca, cesede ait diğer parçalar başka çöp konteynerlerinde bulunduğu gibi, bu cinayete dair bir diğer şüpheli E.K. da gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği’nde ifadeleri alınan üç şüpheli, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gönderildi. Şüpheli D.A.U.T. ve G.A.K., mahkeme tarafından tutuklanırken, E.K. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

OLAYIN DETAYLARI

Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak’ta bir kağıt toplayıcısının çöp konteynerinde başı olmayan bir cesetle karşılaşması üzerine olay yerine gelen polislercesinde ceset incelemeye alındı ve Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Cesedin Özbekistan vatandaşı Durdona Khokimova’ya ait olduğu tespit edildi. Ekipler, sekiz saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra, Özbekistan uyruklu D.A.U.T. ve G.A.K’nın Gürcistan’a kaçarken İstanbul Havalimanı’nda yakalandığını belirledi. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında E.K. da gözaltına alındı.

CİNAYETE GİDEN YOL

Maktul Durdona Khokimova’nın şüpheli D.A.U.T. ile sosyal medya üzerinden tanışmasının üzerinden üç ay geçtiği belirlendi. Şüpheli, Türkiye’ye geldikten sonra İstanbul’da inşaat işçiliği yapmaya başlamıştı. Fatih’te imam nikahlı olduğu bir kişiyle yaşayan Khokimova’nın, evden çıkarken aile dostu E.K.’nın yanına gittiği bilgisi elde edildi. Olayın gerçekleştiği Ümraniye’deki adrese geldiğinde, D.A.U.T. ile bir süre sonra G.A.K.’nın da bulunduğu tespit edildi. Zanlı D.A.U.T., emniyetteki ilk ifadesinde, cinayeti keskin bir bıçakla gerçekleştirdiğini, bıçağın nerede olduğunu hatırlamadığını öne sürdü.

Polis, Özbekistan uyruklu iki şüphelinin, Ümraniye’den Şişli’ye kadar taksiyle gelirken, cesedin parçalarının bulunduğu valizleri güzergâh üzerindeki çöp konteynerlerine attıklarını, daha sonra Fatih’te kiraladıkları şoförlü bir araçla havalimanına doğru yola çıktıklarını belirledi. Ayrıca, maktul Khokimova’nın Fatih’te kaldığı evden çıkıp cadde üzerinde yürüdüğü anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.