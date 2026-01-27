Cumhurbaşkanı Erdoğan Yurt Dışı Müteahhitlik Başarılarını Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik alanındaki başarıların Türkiye’nin uluslararası başarı hikâyelerinin en önemlilerinden biri olduğunu belirtti. Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni’nde konuşan Erdoğan, Türk firmalarının uluslararası projeleri sayesinde Türkiye’nin ismini gururla taşıdıklarını ifade etti. Suriye’deki gelişmelere de değinen Erdoğan, önemli uyarılarda bulunarak “Burada şunu önemle hatırlatmakta fayda görüyorum: İki yanlış bir doğru etmeyeceği gibi üç yanlış da bir doğru etmez. Biliyorsunuz Suriye’de 10 Mart mutabakatına uyulmayarak büyük bir hata yapıldı.” şeklinde konuştu.

YURT DIŞI İNŞAAT SEKTÖRÜNDE GURUR VERİCİ BAŞARILAR

Türk inşaat sektörünün 1972 yılında başlayan yurt dışı faaliyetlerinin bugün gurur verici bir noktaya ulaştığını kaydeden Erdoğan, verileri paylaşarak “Yüzde 90’ı bizim iktidarlarımız döneminde olmak üzere, dünyanın 138 ülkesinde 12 bin 816 proje kapsamında 557 milyar dolardan fazla iş almış durumdayız.” bilgisini verdi. Türk müteahhitlerinin yalnızca inşaat yapmadığını aynı zamanda mühendislik birikimini de dünyaya taşıdığını belirten Cumhurbaşkanı, Türk firmalarının iş disiplini ve kalite anlayışının onları küresel ölçekte aranan iş ortakları haline getirdiğini ifade etti.

ULUSLARARASI LİSTEDE BAŞARI TESCİLLEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sektörün uluslararası dergiler tarafından hazırlanmış listelerdeki başarılarına dikkat çekerek, “ENR tarafından hazırlanan dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhitlik firması listesi, Türk müteahhitlik sektörünün başarısını bir kez daha tescillemiştir. Listede yer alan firma sayıları itibarıyla dünyada ikinci olduk.” şeklinde açıklamalarda bulundu. Önceki yıl 43 olan firma sayısının bu yıl 45’e çıktığını ve ilk 100 firma arasına giren 8 Türk firmasının bulunduğunu belirtti.

İKİNCİ 225 LİSTESİNDE GÖNÜL RAHATLATICI RAKAMLAR

Erdoğan, Türkiye’nin uluslararası gelir sıralamasında 9. sırada yer aldığını ve Türk firmalarının uluslararası projelerden elde ettikleri gelirlerin 20,8 milyar dolara ulaştığını müjdeledi. Mühendislik ve tasarımdaki ilerlemelere işaret eden Erdoğan, “Teknik müşavirlik şirketlerimiz bugüne kadar 138 farklı ülkede 3 bin 127 proje üstlenerek 3,7 milyar dolarlık projeler gerçekleştirdi.” ifadelerini kullandı. ENR dergisine göre bu yıl ilk 225 tasarım ve mühendislik şirketleri arasında 8 Türk şirketinin yer aldığını vurguladı.

EKONOMİK PERFORMANS GÜÇLÜ BİR TEMELE OTURUYOR

Son yıllarda dünya ekonomisinin karşılaştığı zorluklara rağmen Türkiye ekonomisinin dikkat çekici bir performans sergilediğinin altını çizen Erdoğan, “Enflasyon yüzde 30,89’a düşerek son 49 ayın en düşük seviyesine indi ve dış ticaret hacmimiz artmaya devam etti.” dedi. Ayrıca, Türkiye’nin 2002 yılında devraldığı rezervlerin 205 milyar dolara ulaşmasının, ekonomideki olumlu konsolidasyonun bir işareti olduğunu kaydetti.

YENİ FIRSATLARIN KAPILARI ARALANIYOR

Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin elde ettiği bu başarıların büyük bir emek ve gayretin sonucu olduğunu belirtirken, “Şimdi emeklerimizin, çabalarımızın, fedakarlık ve sabrımızın semerelerini birçok alanda toplayacağımız bir döneme giriyoruz.” dedi. Suriye’deki durumun istikrara kavuşmasının olumlu etkilerini başta Türkiye olmak üzere tüm komşu ülkelerin hissedeceğini ifade eden Erdoğan, bu kapsamda yeni projelerin ve yatırımların yapılacağını müjdeledi.

HUKUKSUZLUĞA KARŞI BİRLİK VE DAYANIŞMA

Cumhurbaşkanı, Suriye’deki karışıklıkların sona ermesi ve halkın barış içinde yaşaması gerektiğinin altını çizerken, tüm vatandaşları ayrılıklara karşı dikkatli olmaya çağırdı. “Bizim ezeli ve ebedi kardeşliğimize darbe vurmayı, aramıza nifak sokmayı amaçlayan oyunlara gelmeyin. İstismarcılara prim vermeyin.” uyarısında bulunan Erdoğan, devletin bütün vatandaşlarının yanında olduğunu ve ortak geleceğe yönelik umut taşıdığını vurguladı.

SAĞDUYU VE AKIL YOLUYLA ÇÖZÜM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Devlet içinde devlet olmaz. Devlet içinde ayrı silahlı güç olmaz. Varılan anlaşmanın ruhuna uygun şekilde meseleyi suhuletle çözmek yegane çıkış yoludur.” ifadesiyle, akıl ve sağduyu ile Türkiye’nin geleceğine yön verme çağrısında bulundu. Özellikle Kürt vatandaşlarına seslenerek, dışarıdan gelen provokasyonlara dikkat edilmeleri gerektiğini belirtti. Şunları ekledi: “Bu devlet, adını duyunca gözleri umutla parıldayan herkesin devletidir.”

MÜTEAHHİTLERİ TEŞEKKÜRLERİ

Erdoğan, yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde tanınan başarılarının arkasında yıllar süren bir birikim bulunduğunu ifade ederek, ödül alan ya da almayan tüm müteahhitleri bir kez daha tebrik etti. “Bu düşüncelerle ödül alan veya almayan, burada olan veya olmayan tüm müteahhitlerimizi bir kez daha canı gönülden tebrik ediyorum.” dedi.