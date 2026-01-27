Spor Yazarlarından Beşiktaş Değerlendirmeleri Açıklığı Buldu

DERS ÇIKARILMASI GEREKEN BİR MAÇTI!

Dünkü karşılaşma, Beşiktaş teknik heyeti ve yönetimi için önemli bir ders niteliği taşıyordu. Kadroda köklü değişikliklerin yapılması gerekliliği ön plana çıkıyor. Taylan ve Mustafa gibi genç oyuncular mevcut durumda Beşiktaş düzeyinin ve hatta Süper Lig seviyesinin altında kalıyor. Kaleci Ersin, güven vermekten uzak bir performans sergiliyor. Gökhan Sazdağı, Svensson’u geride bırakmakta zorluk çekiyor. Beşiktaş’ta kalitesi tartışılır oyuncular ön plana çıkarken, vasat isimlerin varlığı dikkat çekiyor. Sadece futbolcular değil, teknik ekip de eleştirilmesi gereken bir durumla karşı karşıya. Maçta öne geçiyor olmalarına rağmen koruyamayan ve toplamda 16 puan kaybeden Beşiktaş, rakiplerinin topla bu kadar çok oynamasını nasıl kabulleniyor? Bu takım ne üzerine yoğunlaşıyor? Gerçekten sıklıkla yanıt arayan birçok soru mevcut.

BEŞİKTAŞ’IN HAYAL KIRIKLIĞI!

Beşiktaş kadrosuna göz attığımızda, bireysel yetenek açısından zengin bir grup görmek mümkün. Cerny, El Bilal Toura, Orkun Kökçü, Rashica, Emirhan, Djalo, Kartal Yılmaz gibi çeşitli yetenekler mevcut. Ancak, Süper Lig’de zor bir süreç geçiren Eyüpspor karşısında, ilk yarıda üretkenlikten yoksun olan, savunmadan çıkışta sıkıntı yaşayan ve rakip defansına geçit veremeyen bir Beşiktaş’ı izlerken hayal kırıklığı yaşadık. Evet, topla oynama oranı yüzde 61 olmasına karşın, bunun bir önemi kalmadı. Kaleyi bulan bir şut dışında kayda değer bir şey olmayan bu oyun, sadece hayal kırıklığı yaratıyor.

SOSYAL KONTRAT ORTADAN KALKIYOR!

Maç sonucuyla ilgili olarak iki kritik noktaya değinmek gerekiyor. Taraftar ile Serdal Adalı arasında transfer konulu sosyal kontrat zayıflamış durumda. Taraftarın transfer yapmamaya karşı tepkisi tamamen haklı bir durumu ortaya koyuyor. Kulübün G.Saray ve F.Bahçe ile kendini kıyaslaması, durumun ciddiyetini artırıyor. Bu bağlamda, cumartesi akşamı gerçekleşecek Konyaspor maçı büyük bir önem taşıyor. Diğer bir konu ise Beşiktaşlı oyuncuların tepkisizliği… Önemli anlarda hiç kimsenin tepki göstermemesi dikkat çekici bir durum değil mi?

İÇ KARARTICI BİR TABLO!

Şu anki tabloya göz attığımızda, “Biraz sabır, transferler yolda, daha zaman var.” söylemlerine Beşiktaş taraftarı artık inanmıyor. Beşiktaş’ın durumu iç karartıcı bir hal almış durumda. Mali problemler, yönetimin çaresiz durumu, transferde yaşanan aksaklıklar ve saha içindeki istikrarsızlık ortak bir sorun oluşturuyor. Ancak, her kriz aynı zamanda bir fırsat da sunabilir; bu çerçevede çözüm yolları da bulunmaktadır. Fakat bu çözüm yollarını kimin uygulayabileceği konusunda bir formül ya da isim bulmak oldukça güç.