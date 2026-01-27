Attila Szalai Pogoń Szczecin’e Kiralandı

FENERBAHÇE’DEN HOFFENHEİM’A TRANSFER OLDU

Fenerbahçe’den Hoffenheim’a transfer olan Macar stoper Attila Szalai, Kasımpaşa’daki macerasını tamamladıktan sonra yeni bir kiralama sürecine girdi. Sezonun başında Kasımpaşa’ya kiralanan Szalai, Süper Lig’deki beklenen performansı ortaya koyamayınca lacivert-beyazlı ekipten ayrıldığını sessiz bir şekilde duyurdu. Kasımpaşa’nın TFF’ye bildirdiği sözleşme fesih kararı sonrası, futbolcunun yeni durağı merak konusuydu.

RESMEN KİRALANDI!

Beklentilerin gerçekleşmesiyle birlikte Attila Szalai, Hoffenheim tarafından Polonya’nın Ekstraklasa kulüplerinden Pogoń Szczecin’e kiralandı. Pogoń Szczecin kulübü, bu kiralama anlaşmasının sezon sonuna kadar geçerli olacağını ve herhangi bir satın alma opsiyonu içermediğini resmi olarak duyurdu. Szalai’nin Kasımpaşa’daki geçirdiği süreç, kısa sürdü ve Emre Belözoğlu’nun değerlendirmelerine göre performansının yetersiz olduğu iddiaları, sözleşmesinin feshedilmesinin sebebi olarak gösteriliyor.

KARIYERİNE YENİ BİR YENİLİK GETİRİYOR

Sezon başında büyük umutlarla Kasımpaşa’ya katılan Szalai, burada 15 maçta görev alarak sadece 1 asist yapabildi. Savunmada arzu edilen istikrarı yakalayamayan ve liderlik yeteneklerini sergileyemeyen oyuncunun ayrılığı, Kasımpaşa taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. 28 yaşındaki stoper, daha önce Rapid Wien, Apollon Limassol, Mezőkövesd ve Fenerbahçe gibi kulüplerde oynadı. Fenerbahçe’deki başarılı performansı ile Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Szalai, 2023 yılında 12.3 milyon Euro bonservis bedeliyle Hoffenheim’a transfer olmuştu, ancak burada da kalıcı olamayarak daha önce üç farklı takıma kiralandı.

YENİ BİR SAYFA AÇIYOR

Şimdi ise Polonya’da yeni bir yolculuğa çıkmaya hazırlanan Szalai, Pogoń Szczecin’in orta sıralarda mücadele eden bir kulüp olduğunu göz önünde bulundurarak buradaki performansı ile kariyerini yeniden canlandırmayı hedefliyor. Polonya ligindeki göstereceği performans, Szalai’nin gelecekteki kariyer planları açısından belirleyici bir faktör olabilecek.