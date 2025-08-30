Abd, Mahmud Abbas’a Vize İptali!

ABD DİŞİLERİ BAKANLIĞI VİZELERİ İPTAL ETTİ

ABD Dışişleri Bakanlığı, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve yaklaşık 80 Filistinli yetkilinin vizelerini iptal ettiğini açıkladı. Bu durum, eylül ayında New York’ta gerçekleşecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturumuna katılması planlanan Filistin heyetinin katılımını etkileyerek, fiilen engellemiş oldu.

BARİŞ ÇABALARINA ZARAR VERİYOR

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, iptal edilen vizelerle ilgili olarak, söz konusu isimlerin “varsayımsal bir Filistin devletinin tek taraflı tanınmasını” talep ettiklerini belirtti. Rubio, bu yaklaşımın barış sürecine zarar verdiğini ileri sürdü. Bunun üzerine, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve Filistin Yönetimi (PA) üyelerine yeni vize verilmemesi ve mevcut vizelerin iptali kararı alındı.

HUKUKA AYKIRILIĞI İDDİASI

Filistin Devlet Başkanlığı Ofisi, ABD’nin aldığı kararı “BM Genel Merkezi Anlaşması’na ve uluslararası hukuka açıkça aykırı” olarak değerlendirdi. Yapılan açıklamada, Filistin’in BM’de gözlemci üye statüsüne sahip olduğu hatırlatılarak, ABD’ye bu karardan geri dönme çağrısı yapıldı.

BM GENEL KURULU’UNDA TANINMA BEKLENTİSİ

Bu yılki BM Genel Kurulu’nda Fransa da dahil olmak üzere bazı ülkelerin Filistin’i resmi olarak tanıması bekleniyor. Filistin’in BM Büyükelçisi Riyad Mansour, Abbas’ın heyet başkanı olarak toplantıya katılacağını daha önce duyurmuştu. Ancak son gelişmeler, bu katılımın artık mümkün olmayabileceğini gösteriyor.