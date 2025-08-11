ABD’nin Brezilya’ya Yüzde 50 Vergisi, Kahve Fiyatını Etkiledi

KAHVE TİCARETİNDE YAŞANAN KUŞKULAR

ABD’nin Brezilya’ya uyguladığı yüzde 50 ithalat vergisi ve bu vergilerin kahveyi kapsaması, global kahve ticaretinde bazı belirsizlikleri ön plana çıkardı. Bu yeni gelişimle, küresel kahve arzının nasıl bir yön alacağı ve bunun piyasalara olası yansımaları, kahve yatırımcılarının dikkat ettiği ana konular arasında yer alıyor. Brezilya, kahve üretiminde dünya çapında lider bir konumda bulunurken, ABD de ülkenin en önemli ihracat pazarlarından biri olma özelliğini taşıyor. Brezilya’nın farklı pazarlara yönelmesi beklenirken, ABD’nin uyguladığı verginin arz üzerinde nasıl bir etki yaratacağı ise henüz netleşmiş değil. Kahve tüccarlarının vergilerden kaçmak için transit ticarete yönelme olasılığı, maliyetlerin artmasına neden olabilecek bir risk taşıyor.

KAHVE FİYATLARINDAKİ DALGALANMALAR

2025 yılı, kahve fiyatlarının sert dalgalanmalar yaşadığı bir dönem olarak öne çıkıyor. Geçen yıl, dünya çapında en büyük Arabica üreticisi olan Brezilya ile Robusta çekirdeğinin ana üreticisi Vietnam’daki arz sıkışıklığı, kahve fiyatlarını hızla artırdı. Arabica kahvenin libre fiyatı, Trump’ın göreve başlamasıyla Kolombiya’ya ek gümrük vergisi getirileceği yönündeki açıklamalarla 4,2995 dolara ulaşarak tarihî zirveye ulaştı. Brezilya ve Vietnam’da yaşanan kurak hava koşulları, üretim üzerindeki endişeleri arttırarak bu fiyat artışını destekleyen en önemli faktörlerden biri oldu. Ancak sonrası fiyatlar gerileyerek yıl içerisinde 2,7725 dolara kadar düştü. Yüksek fiyatların etkisiyle uzun vadeli alımların ertelenmesi, bu düşüşlerin başlıca nedenleri arasında gösteriliyor. Kolombiya’da kahve üretiminin 29 yılın en yüksek düzeyine ulaşması, Brezilya’daki beklenen yağışlar ve üreticilerin yüksek fiyatlar karşısındaki temkinli tutumu, piyasalarda kâr satışlarına yol açtı. Yılın başından bu yana kahvenin libre fiyatında yüzde 7’nin üzerinde bir kayıp görülüyor. Ayrıca, ABD’nin Brezilya’ya uyguladığı gümrük tarifelerinin muhtemel etkileri de merak konusu. En uzun süredir 2-3 dolar seviyelerinde dalgalanan fiyatlar, bu vergilerin kahve piyasasında belirgin bir etki yaratmadığını gösteriyor.

Saxo Capital Emtia Strateji Başkanı Ole Hansen, ABD’nin Brezilya’ya getirdiği gümrük tarifelerinin kahve piyasasına etkisinin sınırlı olduğunu ifade etti. Hansen, piyasaların hâlâ bu kararın ABD’nin kahve ithalatı ve tüketimi üzerinde nasıl bir sonuç doğuracağını analiz etmeye çalıştığını belirtti. Ayrıca, ABD’de işlem gören Arabica kahve vadeli işlem sözleşmelerinin Orta ve Güney Amerika, Asya ve Afrika ülkelerinden gelen teslimatlarla dünya genelinde bir referans noktası olduğunu vurguladı. Bu nedenle fiyatların yalnızca ABD pazarındaki gelişmeleri yansıtmayacağını dile getirdi. Hansen, gümrük tarifelerinin Brezilya’nın dış ticareti üzerindeki etkisini değerlendirmek için ise henüz erken olduğunu ekledi.