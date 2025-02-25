ABD’nin Dedeağaç’taki Tesisi Üs Değil

Son günlerde YUNAN MEDYASINDA yer alan haberlere göre, ABD’nin Dedeağaç’taki üssünün kapatılacağı iddiaları gündeme geldi. Ancak ABD’nin yetkilileri bu iddiaları kesin bir dille yalanladı ve söz konusu tesisin sadece lojistik amaçlı bir ulaşım merkezi olarak kullanıldığını belirtti. Bir ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi, “ABD’nin Dedeağaç’ta bir üssü yok. Burası, Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması kapsamında erişim hakkına sahip olduğumuz bir Yunan tesisidir. ABD’nin kapatacağı bir ‘üs’ söz konusu değildir” dedi.

ÜSSÜN KAPANMASI TÜRKİYE’Yİ GÜÇLENDİRİR Mİ?

Yunan gazeteleri Dimokratia ve Ta Nea, Dedeağaç’taki üssün kapatılmasının Türkiye’nin Boğazlar üzerindeki etkisini artıracağını ve Ankara’nın bölgedeki giriş-çıkışları kontrol etme yetkisini güçlendireceğini öne sürdü. Ayrıca, Ukrayna’daki savaşın sona ermesiyle birlikte ABD’nin bölgedeki askeri varlığını azaltabileceği ifade ediliyor. Ancak, ABD yetkilileri bu haberlerin gerçek olmadığını vurguladı.

ABD’NİN ASKERİ VARLIĞI ORTADAN KALKABİLİR Mİ?

Peki, ABD’nin Dedeağaç’taki askeri varlığı gerçekten sona erebilir mi? Yoksa bu iddialar yalnızca spekülasyondan mı ibaret? Gelişmeleri takip etmek için bizi izlemeye devam edin!