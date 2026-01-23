ABD’nin Gazze İçin Yeniden İnşa Planı Açıklandı

Gazze’de İkinci Aşama…

İsviçre Alpleri’ndeki Davos kasabasında gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu’nda, ABD Başkanı Donald Trump’ın Barış Kurulu’nun kuruluş sözleşmesinin imzalanmasının ardından, Trump’ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner, Gazze Şeridi’nin yeniden inşası hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kushner, “En önemli şey başlık güvenlik olacak. Açıkçası, gerilimi azaltmanın bir yolunu bulmak için İsraillilerle çok yakından çalışıyoruz ve bir sonraki aşama Hamas ile silahsızlanma üzerinde çalışmak olacak. Güvenlik olmadan kimse yatırım yapmayacak, kimse oraya inşaat yapmayacak. İstihdam oluşturmaya başlamak için yatırımlara ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

YENİ GAZZE PLANI

Kushner, proje ile ilgili olarak sunduğu slayt gösterisinde “Yeni Gazze” olarak adlandırdığı ana planını detaylandırdı. Slaytta konut geliştirme, veri merkezleri ve sanayi parklarının yer aldığı renk kodlu bir harita ile Gazze Şeridi’nin yerleşim, kıyı turizmi ve karma kullanım bölgelerine dair planlar yer aldı.

YENİ KONUT PROJELERİ

Kushner, Barış Kurulu’nun Gazze’yi dış yardıma bağımlılıktan kurtarmak için serbest piyasa ilkelerine odaklanmak istediğini vurgulayarak, planın Refah şehrinde 100 bin yeni konut inşasının yanı sıra “Yeni Gazze” adlı bölgede yüksek binaların inşasını içerdiğini belirtti. “Orta Doğu’da bu şekilde 2-3 milyon nüfuslu şehirler 3 yıl içinde inşa ediliyor. Yani bunu hayata geçirmeye karar verirsek, benzer projelerin yapılması son derece mümkün” dedi.

İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Kushner, Gazze’deki taraflara iş birliği için çağrıda bulunarak, “Herkes barış içinde yaşamak istiyor. Barışın mümkün olduğuna inanırsak, barış gerçekten de mümkün olabilir” şeklinde ifadelerde bulundu.

MÜLKİYET HAKLARI GÖZARDI EDİLDİ

Açıklamalarında, savaş sırasında evlerini kaybeden Filistinlilerin mülkiyet hakları veya kayıplarının tazmini gibi temel konulara değinmeyen Kushner, inşa süreci sırasında yerinden edilecek Filistinlilerin nerede yaşayacağına da açıklık getirmedi.

FİNANSE ETMEK KİMİN GÖREVİ?

Kushner, projelerin hangi şahıslar ve kuruluşlar tarafından finanse edileceği konusuna da değinmedi, ancak gelecek haftalarda Washington’da özel sektörden yapılacak katkıların açıklanacağı bir konferans düzenleneceğini söyledi.

STRATEJİK HEDEFLER

Açıklamaları doğrultusunda söz konusu plan, Gazze’yi 2035 yılına kadar bölgesel bir ekonomik merkeze dönüştürmeyi amaçlıyor. Belirlenen hedefler arasında Gazze’nin gayrisafi yurt içi hasılasının 10 milyar doları aşması ve hane başına ortalama yıllık gelirin 13 bin dolara ulaşması yer alıyor.

KALKINMA TAKVİMİ

Çalışmaların altı aşamalı bir kalkınma takvimine göre, güneyden kuzeye doğru ilerlemesi planlanıyor. İlk dört aşamada Refah ve Han Yunus’a odaklanılırken, beşinci aşamada Gazze’nin merkezindeki mülteci kamplarının geliştirilmesi hedefleniyor. Son aşama ise Gazze şehrinin yeniden inşasına yönelik olacak.

BÜYÜK BİR İHTİYAÇ

Barış Kurulu, modern altyapı ve kamu hizmetlerinin geliştirilmesi için 25 milyar dolardan fazla bir kaynağa ihtiyaç duyulduğunu bildiriyor. Ayrıca, yeni ekonomiyi destekleme amacıyla mesleki eğitim ve yeniden beceri kazandırma programlarına 1,5 milyar dolar ayrılması öngörülüyor.

İSTİHDAM HEDEFİ

Bu süreçte inşaat, tarım, imalat ve dijital sektörlerde 500 binden fazla yeni istihdam oluşturulması hedefleniyor. Ticari alanlar, iş merkezleri ve yerel girişimciliği destekleyecek hibeler için ise 3 milyar dolarlık ek bir yatırım fonu oluşturulması planlanıyor. Gazze Şeridi’ndeki çalışmaların başlaması için yaklaşık 68 milyon ton moloz ve savaş enkazının temizlenmesine ihtiyaç olduğu biliniyor.