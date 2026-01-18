ABD’nin Grönland Tarife Açıklaması Avrupa’da Siyasi Gerilimi Artırdı

ABD BAŞKANI’NDAN AVRUPA’YA EK GÜMRÜK TARİFELERİ

ABD Başkanı Donald Trump, cumartesi günü yaptığı açıklamada Avrupa’daki müttefik ülkelere ilave gümrük tarifeleri getireceğini ve ABD’nin Grönland’ı satın alması yönünde bir uzlaşma sağlanana kadar bu baskıyı sürdüreceğini ifade etti. Bu açıklama, Danimarka’nın sahip olduğu Arktik ada ile ilgili yaşanan gerilimi daha da arttırdı. Trump, Truth Social üzerindeki paylaşımında Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Hollanda, Finlandiya ve Birleşik Krallık’tan ithal edilen ürünlere 1 Şubat’tan itibaren ek yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Bu ülkeler, zaten Trump yönetimi tarafından belirlenen mevcut tarifelere tabi bulunuyor.

GÜMRÜK TARİFELERİ YÜZDE 25’E ÇIKACAK

Trump’ın açıklamalarının ardından, bu tarifelerin 1 Haziran itibarıyla yüzde 25’e yükselebileceğini ve Grönland’ı satın alma yönünde bir anlaşma sağlanana dek geçerli olacağını belirtti. Ardından, Avrupa’dan liderlerin tepkileri ardı ardına geldi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Toprak bütünlüğü ve egemenlik, uluslararası hukukun temel ilkeleridir. Bunlar Avrupa ve uluslararası toplum için hayati öneme sahiptir” dedi. Ayrıca, Arktik bölgesinde barış ve güvenlik için ortak çıkarları sürekli vurguladıklarını ifade etti.

AVRUPALI LİDERLERDEN YANIT YAĞDI

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Grönland konusunun çok açık olduğunu belirterek, “Grönland, Danimarka Krallığı bir parçasıdır ve geleceği Grönlandlılar ile Danimarkalıların kararına bağlıdır” şeklinde konuştu. Öte yandan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Fransa, ulusların egemenliği ve bağımsızlığına bağlıdır. Gümrük tarifesi tehditleri kabul edilemez” dedi. Hollanda Dışişleri Bakanı David van Weel, Trump’ın açıklamasını not ettiklerini ve gelişmeleri dikkatle takip ettiklerini sözlerine ekledi.

GÜMRÜK TARİFELERİNİN YANINDA DİĞER SEÇENEKLER

Beyaz Saray, ABD’nin Grönland’ı elde etmeye yönelik çeşitli alternatiflerin masada olduğunu ifade etti. Gümrük tarifeleri bunlardan bir tanesiydi, ancak başka seçenekler de mevcut. Trump yönetimi, Grönland’ı satın alma veya zorla ele geçirme ihtimalini dahi gündeme getirmişti. Fakat uzmanlar, bir NATO müttefikinin topraklarına saldırmanın sonuçlarının ağır olabileceğini belirtiyor. Ayrıca, ABD Grönland’ı satın alma yoluna da gidebilir, ancak bu işlem son derece karmaşık bir süreç olurdu. Herhangi bir finansman Kongre tarafından onaylanmalı ve Grönland’ın edinilmesi için Senato’nun büyük bir çoğunluğunun desteği gerekir. Avrupa Birliği’nin onayı da gerekse de Danimarka’nın, Grönland’ın satılık olmadığı konusundaki kararlılığı dikkat çekiyor. Başka bir alternatif olarak, ada halkının gönlünü kazanmak için kısa vadeli mali teşvikler sunmak veya gelecekteki ekonomik kazançların vaadiyle çabaların artırılması düşünülebilir. Grönland bağımsızlık yolunda ilerlerse, bu durum ABD ile bir ortaklığı mümkün kılabilir.