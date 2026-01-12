ABD’nin Grönland Üzerindeki İkili İhtirası Artıyor

abd-nin-gronland-uzerindeki-ikili-ihtirasi-artiyor

ABD’NİN GRÖNLAND İLİŞKİLERİ SÜRDÜRÜYOR

Daha önce Grönland’a sahip olma isteğini dile getiren ABD Başkanı, bu konuyla ilgili ifadelerini sıklaştırdı. Yapılan tüm itirazlara rağmen Grönland hakkında harekete geçme kararlılığını belirten Başkan, “Grönland konusunda isteseler de istemeseler de bir adım atacağız. Çünkü biz bunu yapmazsak, Rusya ya da Çin Grönland’ı ele geçirecek ve onların komşumuz olmasını istemiyoruz. Ben bu meseleyi kolay yoldan, bir anlaşmayla çözmeyi tercih ederim. Ama eğer bu şekilde olmazsa, zor yoldan yaparız” uyarısında bulundu.

YENİ YORUMLAR GELİYOR

ABD’nin bu çerçevedeki atılımları dikkatle izlenirken, Başkan’dan yeni bir değerlendirme geldi. Trump, uçakta bulunan basın mensuplarının sorularına yanıt verdi.

“PROJEKTİRLERİ HAREKETE GEÇİRİN”

Ülke yönetimine tekrar çağrıda bulunan Trump, “Grönland bu anlaşmayı yapmalı çünkü Rusya ya da Çin’in kontrolü ele geçirmesini istemiyorlar. Onlar oraya bile gitmiyor, Grönland’dan çok uzaktalar.” şeklinde konuştu.

“İKİ KÖPEK KIZAĞI” ELEŞTİRİSİ

Grönland’ın askeri gücü hakkında eleştirilerde bulunan Trump, “Grönland’ın savunması ise temelde iki köpek kızağından ibaret. Bunu biliyor muydunuz? Savunmalarının ne olduğunu biliyor musunuz? İki köpek kızağı.” ifadelerini kullandı.

DANİMARKA’YA YOL GÖSTERİYOR

Daha önce yaptığı bir açıklamada Grönland’a bağı olan Danimarka’ya da mesaj gönderen Trump, “Danimarka’ya hayranım. Ancak 500 yıl önce oraya bir gemi yanaştırmış olmaları o toprağın onlara ait olduğu anlamına gelmez. Bizim de oraya giden pek çok gemimiz oldu.” dedi.

