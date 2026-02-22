ABD’nin İran’a Cenevre’deki Müzakereleri İçin Hazırlığı

ABD Merkezli Yayın Kuruluşu Gelişmeleri Aktardı

Washington yönetiminin Cenevre’de yeni bir müzakere turu düzenleme olasılığı gündemde. Cuma günü yapılacak olan toplantıya dair, ismi açıklanmayan bir ABD’li yetkili, “Eğer İran bir taslak teklif sunarsa, ABD nükleer bir anlaşmaya varılıp varılamayacağını görmek için ayrıntılı müzakerelere başlamak üzere cuma günü Cenevre’de buluşmaya hazır” açıklamasında bulundu. Aynı yetkili, tarafların kapsamlı bir anlaşmaya geçmeden önce geçici bir mutabakat üzerinde de görüşebileceğini belirtti.

Durum “Son Şans” Olarak Değerlendiriliyor

Gelişmeler, mevcut diplomatik çabaların, ABD Başkanı’nın İran’a yönelik daha sert önlemler almadan önceki “son şans” olarak görüldüğünü ortaya koyuyor. ABD’li yetkililer, olası büyük bir askeri operasyon öncesinde diplomatik kanalların tamamen kapanmadığına dair bir mesaj iletiyor.

Geçmişteki Müzakere Süreci

İran ile ABD arasındaki nükleer müzakereler, Haziran 2025’te, İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik askeri eylemleri sonrasında kesilmişti. Sürecin 6 Şubat’ta Umman’da yeniden başlatıldığı biliniyor.