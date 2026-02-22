Beşiktaş Göztepe’yi Maçta Farklı Geçti

Süper Lig’de 2025-2026 sezonu heyecanla devam ediyor. 23. hafta kapsamında Beşiktaş, Sergen Yalçın’ın yönetiminde Dolmabahçe’de Göztepe ile mücadele etti. Hakem Ozan Ergün’ün düdük çaldığı karşılaşmada Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Göztepe’yi 4-0’lık skorla geçmeyi başardı.

BEŞİKTAŞ, GOLLE BAŞLADI

Beşiktaş, 9. dakikada Wilfried Ndidi’nin attığı golle öne geçti. Bu sezon Süper Lig’de korner golü yemeyen tek takım olan Göztepe, bu golle bu unvanını kaybetmiş oldu.

MURILLO, FARKI 2’YE ÇIKARDI

Beşiktaş, yeni transferlerden Kristijan Asllani’nin asistinde Amir Murillo ile 36. dakikada farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0 sona erdi.

OLITAN, ESKİ TAKIMINA ATTI

İkinci yarıya hızlı başlayan Beşiktaş, Göztepe’den transfer olan Junior Olaitan’ın 59. dakikada attığı golle farkı 3’e çıkardı.

OH, TARİHE GEÇTİ

Beşiktaş’ın yeni transferlerinden Hyeon-Gyu Oh, 74. dakikada muhteşem bir golle maçın sonucunu belirledi. Güney Koreli golcü, Beşiktaş formasıyla oynadığı 3. maçında 3. kez ağları havalandırdı ve bunu başaran ilk Beşiktaşlı futbolcu oldu.

BEŞİKTAŞ, 15 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Göztepe’ye karşı 4 maç aradan sonra galip gelen Beşiktaş, resmi maçlardaki yenilmezlik serisini 15 maça çıkararak dikkat çekti. Beşiktaş, bu sonucun ardından puanını 43’e yükselterek ligde 4. sıraya yükseldi. Göztepe ise 7 maçlık yenilmezlik serisinin ardından 41 puanda kalarak 5. sıraya geriledi.

ORKUN, KOCAELİSPOR MAÇINDA YOK

Beşiktaş, gelecek hafta Kocaelispor deplasmanında mücadele edecek. Bu maçta sarı kart cezası nedeniyle Orkun Kökçü forma giyemeyecek. Göztepe ise son zamanlarda formda olan Eyüpspor’u konuk edecek.