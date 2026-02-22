28 İlde Siber Suç Operasyonu Gerçekleştirildi

Vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, ülkenin çeşitli bölgelerinde emniyet güçleri tarafından sürdürülen operasyonlarla hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede, son olarak 28 ilde düzenlenen ‘siber suçlarla mücadele’ operasyonları dikkat çekti.

SİBER SUÇLA MÜCADELE OPERASYONU

İçişleri Bakanlığı, bu operasyonlara dair bilgileri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Bakanlık, gerçekleştirilen operasyonların sonucunda şüphelilerin ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi’, ‘yasa dışı bahis’ suçlarını işlediklerini duyurdu. Yapılan açıklamada, toplamda 324 şüphelinin yakalandığı ve bu şahıslardan 181’inin tutuklandığı, 87’sinin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı bilgisi verildi.

ŞÜPHELİLERİN SUÇ FAALİYETLERİ

Bakanlık açıklamasında ayrıca, şüphelilerin sosyal medya ve oltalama (phishing) siteleri aracılığıyla ‘yatırım dolandırıcılığı, düşük faizli kredi dolandırıcılığı, bungalov kiralama ve ürün satış dolandırıcılığı’ gibi temalarla vatandaşları dolandırdıkları belirtildi. Şüphelilerin mobil bankacılık hesaplarına ve oyun platformlarına yetkisiz erişim sağladıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, ayrıca tefecilik ve müstehcen çocuk görüntüsü barındırma gibi faaliyetlerde bulundukları da ifade edildi.

OPERASYONUN GERÇEKLEŞTİĞİ İLLER

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonlarda, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Ardahan, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Gümüşhane, Isparta, İzmir, İstanbul, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Mardin, Mersin, Niğde, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Van ve Yalova gibi birçok ilde şüpheliler yakalandı ve soruşturmalar başlatıldı.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, şüphelilerin suç yolu ile elde ettiği değerlendirilen mal varlıklarına el konuldu. El konulan mal varlıkları arasında 3 şirket, 1 futbol kulübü, 11 araç, 3 motosiklet, 7 daire, 6 arsa ve 1 iş yeri yer almakta ve toplamda yaklaşık 210 milyon TL değerinde bir varlık söz konusu. Siber suçlarla mücadele kararlılıkla devam ederken, emeği geçen tüm emniyet güçlerine teşekkür ediliyor.