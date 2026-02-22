Eric Dane ALS Mücadelesinin Ardından Hayatını Kaybetti

2005 yılında Grey’s Anatomy dizisindeki Dr. Mark “McSteamy” Sloan karakteri ile tanınan Eric Dane, geçtiğimiz yıl ALS teşhisi aldığını duyurdu. Oyuncu, hastalığın farkındalığını artırmak adına çeşitli çalışmalar yaptı ve bu konudaki duyarlılığıyla övgüler topladı.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Son olarak, ünlü aktör Eric Dane’in menajeri tarafından yapılan duyuruya göre, 53 yaşındaki oyuncunun yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı. Yapılan açıklamada, “Büyük bir üzüntüyle, Eric Dane’in ALS hastalığıyla verdiği cesur mücadelenin ardından perşembe öğleden sonra vefat ettiğini bildiriyoruz. Son günlerini sevgili dostları, sadık eşi ve dünyasının merkezi olan iki güzel kızı Billie ve Georgia ile çevrili olarak geçirdi.” sözleri dikkat çekti.

ALS HASTALIĞI NEDİR?

ALS, merkezî sinir sisteminde meydana gelen, omurilik ve beyin sapındaki motor sinir hücrelerinin kaybı ile karakterize bir hastalıktır. Bu hücrelerin kaybı, kaslarda güçsüzlük ve erimelere (atrofi) yol açar. Ayrıca hastalığa bağlı olarak erken veya geç hareket eden birinci nöron da etkilenebilir. Zihinsel fonksiyonlar ve hafıza ise genellikle etkilenmemektedir.