Eric Dane ALS Mücadelesinin Ardından Hayatını Kaybetti

eric-dane-als-mucadelesinin-ardindan-hayatini-kaybetti

2005 yılında Grey’s Anatomy dizisindeki Dr. Mark “McSteamy” Sloan karakteri ile tanınan Eric Dane, geçtiğimiz yıl ALS teşhisi aldığını duyurdu. Oyuncu, hastalığın farkındalığını artırmak adına çeşitli çalışmalar yaptı ve bu konudaki duyarlılığıyla övgüler topladı.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Son olarak, ünlü aktör Eric Dane’in menajeri tarafından yapılan duyuruya göre, 53 yaşındaki oyuncunun yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı. Yapılan açıklamada, “Büyük bir üzüntüyle, Eric Dane’in ALS hastalığıyla verdiği cesur mücadelenin ardından perşembe öğleden sonra vefat ettiğini bildiriyoruz. Son günlerini sevgili dostları, sadık eşi ve dünyasının merkezi olan iki güzel kızı Billie ve Georgia ile çevrili olarak geçirdi.” sözleri dikkat çekti.

ALS HASTALIĞI NEDİR?

ALS, merkezî sinir sisteminde meydana gelen, omurilik ve beyin sapındaki motor sinir hücrelerinin kaybı ile karakterize bir hastalıktır. Bu hücrelerin kaybı, kaslarda güçsüzlük ve erimelere (atrofi) yol açar. Ayrıca hastalığa bağlı olarak erken veya geç hareket eden birinci nöron da etkilenebilir. Zihinsel fonksiyonlar ve hafıza ise genellikle etkilenmemektedir.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Afganistan Hava Saldırılarında 25 Ölü Açıklaması Geldi

ABD'nin İran'a olası saldırıları öncesinde, Pakistan Afganistan'a hava saldırıları düzenledi. Bu saldırılarda çok sayıda can kaybı meydana geldi. Gerginlik artıyor.
Gündem

Dursun Özbek’ten TFF’ye Sert Tepki

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF’ye seslenerek son üç yılda olduğu gibi kulübün hakkını savunacaklarını ve sahada kirli oyunları bozacaklarını belirtti.
Gündem

Artemis II Fırlatılması Yeniden Ertelendi Açıklaması Geldi

NASA, Artemis II'nin fırlatılmasını roket sistemindeki sorunlar nedeniyle yeniden ertelediğini açıkladı.
Gündem

Bağcılar’da Aileye Tehdit Gönderen 3 Şüpheli Tutuklandı

Bağcılar’da bıçaklı saldırıya uğrayan Oğuzhan Çöpür’ün ailesine tehditler savuran 3 çocuk gözaltına alındı ve tutuklandı.
Gündem

İstanbul’da Kuduz Riskli Temas Başvurusunda Artış Yaşandı

İstanbul'da 2025'te kuduz riski nedeniyle hastanelere 123 bin 538 başvuru yapıldı. En fazla vaka 8 bin 483 ile Kadıköy'de kaydedildi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.