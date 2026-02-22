Fenerbahçe Türkiye Kupası’nda Beşiktaş’ı Yenerek Şampiyon Oldu

fenerbahce-turkiye-kupasi-nda-besiktas-i-yenerek-sampiyon-oldu

Basketbol Türkiye Kupası finali büyük bir heyecana ev sahipliği yaptı. Sarunas Jasikevicius’un çalıştırdığı Fenerbahçe ile Dusan Alimpijevic yönetimindeki Beşiktaş, Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Her iki takımın birbirine üstünlük sağlamak için mücadele ettiği karşılaşmayı Fenerbahçe 91-74’lük skorla kazanarak üst üste üçüncü kez Türkiye Kupası’nı kazandı.

BEŞİKTAŞ, İLK ÇEYREĞİ ÖNDE TAMAMLADI

Maçın başlangıcında Fenerbahçe, 5-0’lık bir seriyle öne geçti. Ancak Beşiktaş, Mathews ve Dotson’un üçlükleriyle bu seriyi bozdular ve ilk 5 dakikayı 15-11 önde tamamladılar. Karşılığında iki takımın karşılıklı skorlarıyla süren ilk çeyrek, siyah-beyazlıların 24-22’lik üstünlüğüyle sona erdi.

FENERBAHÇE, SOYUNMA ODASINA ÖNDE GİRDİ

İkinci çeyreğe hızlı bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Biberovic’in dış şutuyla 12. dakikada 32-30’luk bir avantaj sağladı. Sarı-lacivertliler, bu sıkı mücadelede üstünlüğünü sürdürebildi ve soyunma odasına 46-42 önde girdi.

FENERBAHÇE, FARKI AÇMAYA DEVAM ETTİ

Mücadelenin ikinci devresi Fenerbahçe’nin etkili performansıyla başladı. 22. dakikada 9 sayılık bir fark elde ettiler: 52-43. Biberovic’in turnikesiyle 23. dakikada fark, 54-43’e çıkarken, 24. dakikada bu sayı 15’e ulaştı: 58-43. Beşiktaş ise 6-0’lık bir seriyle reaksiyon gösterdi ve Yiğit Arslan’ın üçlüğüyle 28. dakikada farkı 4 sayıya indirdi: 60-56. Fenerbahçe, Horton-Tucker ve Biberovic’in arka arkaya bulduğu üçlüklerle kontrolü yeniden ele alarak final periyoduna 70-56 önde girdi.

FENERBAHÇE, EZELİ RAKİBİNİ YENEREK KUPAYI KAZANDI

Final periyodunda Fenerbahçe, üstünlüğünü korumayı başardı ve Beşiktaş’ın farkı kapatmasına izin vermeyerek parkeden 91-74 galip ayrıldı. Maçın en skorer oyuncusu, sarı-lacivertli formayla 28 sayı atan Tarık Biberovic oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Ali Şakacı, Tolga Edis, Tolga Akkuşoğlu
Fenerbahçe: Wilbekin 3, Baldwin 21, Biberovic 28, Jantunen, Birch 7, Bacot 2, Metecan Birsen 14, Horton-Tucker 11, Melih Mahmutoğlu 3, Boston, De Colo 2, Onuralp Bitim
Beşiktaş: Dotson 17, Mathews 14, Anthony Brown, Morgan 1, Sertaç Şanlı 14, Kamagate 2, Berk Uğurlu 6, Yiğit Arslan 11, Thomas 7, Vitto Brown 2

1. Periyot: 22-24
Devre: 46-42
3. Periyot: 70-56
Beş faulle çıkan: 34.43 Dotson (Beşiktaş)

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Afganistan Hava Saldırılarında 25 Ölü Açıklaması Geldi

ABD'nin İran'a olası saldırıları öncesinde, Pakistan Afganistan'a hava saldırıları düzenledi. Bu saldırılarda çok sayıda can kaybı meydana geldi. Gerginlik artıyor.
Gündem

Dursun Özbek’ten TFF’ye Sert Tepki

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF’ye seslenerek son üç yılda olduğu gibi kulübün hakkını savunacaklarını ve sahada kirli oyunları bozacaklarını belirtti.
Gündem

Artemis II Fırlatılması Yeniden Ertelendi Açıklaması Geldi

NASA, Artemis II'nin fırlatılmasını roket sistemindeki sorunlar nedeniyle yeniden ertelediğini açıkladı.
Gündem

Bağcılar’da Aileye Tehdit Gönderen 3 Şüpheli Tutuklandı

Bağcılar’da bıçaklı saldırıya uğrayan Oğuzhan Çöpür’ün ailesine tehditler savuran 3 çocuk gözaltına alındı ve tutuklandı.
Gündem

İstanbul’da Kuduz Riskli Temas Başvurusunda Artış Yaşandı

İstanbul'da 2025'te kuduz riski nedeniyle hastanelere 123 bin 538 başvuru yapıldı. En fazla vaka 8 bin 483 ile Kadıköy'de kaydedildi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.