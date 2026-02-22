Fenerbahçe Türkiye Kupası’nda Beşiktaş’ı Yenerek Şampiyon Oldu

Basketbol Türkiye Kupası finali büyük bir heyecana ev sahipliği yaptı. Sarunas Jasikevicius’un çalıştırdığı Fenerbahçe ile Dusan Alimpijevic yönetimindeki Beşiktaş, Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Her iki takımın birbirine üstünlük sağlamak için mücadele ettiği karşılaşmayı Fenerbahçe 91-74’lük skorla kazanarak üst üste üçüncü kez Türkiye Kupası’nı kazandı.

BEŞİKTAŞ, İLK ÇEYREĞİ ÖNDE TAMAMLADI

Maçın başlangıcında Fenerbahçe, 5-0’lık bir seriyle öne geçti. Ancak Beşiktaş, Mathews ve Dotson’un üçlükleriyle bu seriyi bozdular ve ilk 5 dakikayı 15-11 önde tamamladılar. Karşılığında iki takımın karşılıklı skorlarıyla süren ilk çeyrek, siyah-beyazlıların 24-22’lik üstünlüğüyle sona erdi.

FENERBAHÇE, SOYUNMA ODASINA ÖNDE GİRDİ

İkinci çeyreğe hızlı bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Biberovic’in dış şutuyla 12. dakikada 32-30’luk bir avantaj sağladı. Sarı-lacivertliler, bu sıkı mücadelede üstünlüğünü sürdürebildi ve soyunma odasına 46-42 önde girdi.

FENERBAHÇE, FARKI AÇMAYA DEVAM ETTİ

Mücadelenin ikinci devresi Fenerbahçe’nin etkili performansıyla başladı. 22. dakikada 9 sayılık bir fark elde ettiler: 52-43. Biberovic’in turnikesiyle 23. dakikada fark, 54-43’e çıkarken, 24. dakikada bu sayı 15’e ulaştı: 58-43. Beşiktaş ise 6-0’lık bir seriyle reaksiyon gösterdi ve Yiğit Arslan’ın üçlüğüyle 28. dakikada farkı 4 sayıya indirdi: 60-56. Fenerbahçe, Horton-Tucker ve Biberovic’in arka arkaya bulduğu üçlüklerle kontrolü yeniden ele alarak final periyoduna 70-56 önde girdi.

FENERBAHÇE, EZELİ RAKİBİNİ YENEREK KUPAYI KAZANDI

Final periyodunda Fenerbahçe, üstünlüğünü korumayı başardı ve Beşiktaş’ın farkı kapatmasına izin vermeyerek parkeden 91-74 galip ayrıldı. Maçın en skorer oyuncusu, sarı-lacivertli formayla 28 sayı atan Tarık Biberovic oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Ali Şakacı, Tolga Edis, Tolga Akkuşoğlu

Fenerbahçe: Wilbekin 3, Baldwin 21, Biberovic 28, Jantunen, Birch 7, Bacot 2, Metecan Birsen 14, Horton-Tucker 11, Melih Mahmutoğlu 3, Boston, De Colo 2, Onuralp Bitim

Beşiktaş: Dotson 17, Mathews 14, Anthony Brown, Morgan 1, Sertaç Şanlı 14, Kamagate 2, Berk Uğurlu 6, Yiğit Arslan 11, Thomas 7, Vitto Brown 2

1. Periyot: 22-24

Devre: 46-42

3. Periyot: 70-56

Beş faulle çıkan: 34.43 Dotson (Beşiktaş)