ABD’nin İran’a Olası Askeri Müdahale Planı Gündemde

İran’a Yönelik Askeri Müdahale Planları Ele Alınıyor

ABD’nin bir süredir şiddetli eylemlerle sarsılan İran’a askeri müdahale etmeyi düşündüğü bildirildi. Yetkililerin açıklamalarına göre, Trump’ın son günlerde askeri seçenekler üzerinde durduğu ifade ediliyor. İsimleri belirtilmeyen kaynaklar, Pentagon’un Trump’a çok sayıda seçeneği sunduğunu belirtti.

BİR DİZİ HEDEF BULUNUYOR

Bu askeri planların odak noktaları arasında İran’ın nükleer programı ve balistik füzeleri yer alıyor. Yetkililer, siber saldırılar veya güvenlik güçlerine karşı düzenlenecek ölümcül saldırıların daha çok öne çıktığını kaydetti. Trump’ın askeri harekât onayının ise Tahran’ın alacağı kararlara bağlı olduğu belirtildi. Uzun menzilli bombardıman uçaklarının, olası bir ikinci saldırı riski nedeniyle alarm durumuna geçirildiği, fakat dün itibarıyla bu durumun askıya alındığı ifade edildi.

İRAN’DAN BEKLENTİLER

Yetkililer, saldırıların en az birkaç gün sonraya planlanmış olabileceğini ve bu durumda İran’ın güçlü bir misilleme gerçekleştirebileceğini aktardı. Ayrıca, İran’ın muhtemel misillemesinin bölgedeki ABD askeri üslerine odaklanacağı, buna Katar’daki üs ile Suriye ve Irak’ta konuşlu ABD güçlerinin de dahil olabileceği vurgulandı.

ASKERİ SEÇENEKLER KISITLI

Haberde, Trump’ın İran’a yönelik bir askeri emir vermesi durumunda seçeneklerin kısıtlı olduğunun altı çizildi. Pentagon temsilcileri, şu anda Orta Doğu’da bir uçak gemisi ve üç muhrip gemisi ile en az bir denizaltının bulunduğunu, bu varlıklardan birinin Kızıldeniz’de konumlandığını ifade etti. Trump, Beyaz Saray’daki bir törende İran’daki “infazların” durdurulduğu bilgisi aldığını belirterek, askeri seçeneklerin masada olup olmadığını değerlendireceklerini dile getirdi.

EKONOMİK PROTESTOLAR ARTIYOR

İran’daki protestolar, 28 Aralık 2025’te yerel para biriminin döviz karşısında hızlı değer kaybı ve ekonomik sıkıntılarla başlamış, Tahran Büyük Çarşı’da esnafların gerçekleştirdiği eylemlerle hızla yayılmıştı. İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı’nın yayımladığı raporlara göre, gösterilerdeki ölü sayısının 2 bin 550’ye ulaştığı belirtildi. İran makamları, protestolarda yaşanan ölümler ve yaralanmalar hakkında henüz resmi bir açıklama yapmazken, yoğun şiddet olayları nedeniyle 9 Ocak’ta ülkede internet kesildi.