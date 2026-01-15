Kerem Demirbay Kasımpaşa ile Anlaşma Sağladı

kerem-demirbay-kasimpasa-ile-anlasma-sagladi

Kerem Demirbay’ın İstanbul macerası devam ediyor. Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, Eyüpspor ile yollarını ayıran Demirbay ile anlaşma sağladı.

KASIMPAŞA TRANSFERİ AÇIKLADI

Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa, İrfan Can Kahveci ve Kamil Ahmet Çörekçi’nin transferinin ardından Kerem Demirbay ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Kasımpaşamıza hoş geldin, Kerem Demirbay!” ifadeleri kullanılarak transfer resmen duyuruldu.

BU SEZON 16 MAÇA ÇIKTI

1993 doğumlu Kerem Demirbay, Eyüpspor formasıyla bu sezonda 16 karşılaşmada ilk 11’de yer aldı. Ayrıca, 2023 yılında Bayer Leverkusen’den Galatasaray’a 3.7 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Demirbay, sarı-kırmızılı ekipte 76 resmi maçta 7 gol ve 10 asist kaydederek dikkatleri üzerine çekmişti.

