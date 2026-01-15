TCMB Rezervleri Tarihi Seviyeye Yaklaştı

tcmb-rezervleri-tarihi-seviyeye-yaklasti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) toplam rezervleri, 9 Ocak haftası itibarıyla 6,98 milyar dolar artış göstererek 196,1 milyar dolara ulaştı. Bu artış, bankanın rezervlerini 198,4 milyar dolarla tarihin en yüksek seviyesine yaklaştırmış durumda.

BİR HAFTALIK REZERV ARTIŞI 6,9 MİLYAR DOLAR

Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 9 Ocak haftasında bir önceki haftaya kıyasla tam olarak 6 milyar 985 milyon dolar artarak 196 milyar 75 milyon dolara yükseldi.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ

9 Ocak tarihi itibarıyla Merkez Bankası’nın brüt döviz rezervleri, 4 milyar 783 milyon dolarlık bir artışla 79 milyar 347 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 2 Ocak’ta 74 milyar 564 milyon dolar seviyesindeydi.

ALTIN REZERVLERİ RAKAMLARI

Bu dönemde altın rezervleri de 2 milyar 202 milyon dolarlık bir artışla 114 milyar 526 milyon dolardan 116 milyar 728 milyon dolara ulaşmış durumda.

TOPLAM REZERVLERDEKİ YÜKSELİŞ

Böylece Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 2 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 985 milyon dolarlık artışla 189 milyar 90 milyon dolardan 196 milyar 75 milyon dolara çıkmış oldu.

