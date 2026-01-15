Yusuf Tekin Yarıyıl Tatili Mesajı Paylaştı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yarıyıl tatili dolayısıyla öğrencilere, öğretmenlere ve velilere bir mesaj yayımladı. Mesajında, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk yarısının sona erdiğini belirterek, öğrencilerin karne heyecanını paylaştığını ifade etti ve tüm öğrenci ve öğretmenlere huzurlu, sağlıklı bir tatil diledi.

BU DÖNEM SÜREKLİLİK İÇİNDE OLGUNLAŞMA GÖSTERDİ

Her eğitim döneminin, öğrencilerin gelişiminde, öğretmenlerin rehberliğinde ve velilerin desteğiyle bir bütünlük oluşturduğunu vurgulayan Tekin, “Geride kalan bu dönem de ders ve sınavların ötesine geçen, emekle ilerleyen, süreklilik içinde olgunlaşan bir eğitim süreci olarak tamamlandı” dedi. Öğrencilerin öğrenme yolculuklarını kararlılıkla sürdüren, öğretmen ve yöneticileriyle birlikte bu süreçte katkı sağlayan velilerine de teşekkür etti.

AİLENİZLE NİTELİKLİ VAKİT GEÇİRMEK ÇOK ÖNEMLİ

Tekin, eğitimin bireyin kendini tanıması, yeteneklerini keşfetmesi ve sorumluluk duygusu geliştirmesine yardımcı olduğunu, her yarıyıl sonunun ise gözden geçirme ve yeni döneme hazırlık için önemli bir durak olduğunu ifade etti. “Eğitim, sonuçtan ziyade süreçle, yarıştan çok gelişimle anlam kazanır” diyen Tekin, bu tatil dönemi boyunca okuyarak, ilgi alanlarına zaman ayırarak ve aile ile nitelikli vakit geçirerek değerlendirmenin önemini vurguladı.

TATİL GÜNLERİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMINA DİKKAT

Tekin, Bakanlıkça hazırlanan erişilebilir tatil kitapları ve zanaat atölyeleriyle öğrencilerin üretim ve emek değeri deneyimleyecekleri ortamlar sunulduğunu belirtti. “Teknolojiyi bilinçli ve dengeli kullanmak, zamanınızı ve enerjinizi korumanın en sağlıklı yoludur,” dedi ve tatil döneminde ekranların dışına çıkılıp, doğanın sunduğu imkanlara yönelmenin önerildi.

POTANSİYEL KARNELERLE ÖLÇÜLEMEZ

Kitap okuma, müze ziyaretleri, doğa ile etkileşim ve sosyal sorumluluk projelerinde yer alma gibi etkinliklerin öğrenme sürecini zenginleştirecek önemli deneyimler olduğuna değinen Tekin, potansiyelin asla yalnızca karnelerle ölçülemeyeceğinin altını çizdi. “Eğitim, bir milletin geleceğini inşa eden uzun soluklu bir süreçtir,” ifadelerini kullandı.

ÖĞRETMENLERE TEŞEKKÜR ETTİ

“Bu modelin eğitim sistemimizde kalıcı bir zemin oluşturarak kuşaktan kuşağa güçlenerek ilerleyeceğine olan inancım, sizlere duyduğum güvenin doğal bir sonucudur,” diyen Tekin, öğretmenlere tatil için teşekkür etti. Ayrıca, eğitim politikalarına katkı sunan öğretmenlerin önerilerinin de önemli olduğuna vurgu yaptı.

VELİLERİN ROLÜ VURGULANDI

Tekin, velilerin çocukların eğitim yolculuğunda gösterdiği ilgi ve desteğin de süreçteki en önemli unsurlardan biri olduğunu söyledi. “Bu süreçte teknoloji kullanımında dengeyi gözeterek kitap okuma, sohbet etme gibi etkinliklere yönelmek, çocuklarınızın gelişimine katkı sağlayacaktır” diyerek önerilerde bulundu.

ZAMAN ZAMAN İÇ MUHASEBE YAPMAK GEREKİR

Tekin, çocukların ihtiyaçlarını gözlemlemenin önemine dikkat çekerek, Velivizyon ve Aile Bülteni gibi kaynakların ailelere rehberlik ettiğini belirtti. Tüm eğitim camiasına huzurlu ve verimli bir tatil dileyerek, ikinci dönemde yeniden buluşma umudunu vurguladı.