Azerbaycan’da Tıp Öğrencisi Büşra Aksu Hayatını Kaybetti

Azerbaycan’daki üniversite eğitimi sürecinde Nahçıvan Tıp Fakültesi 2’nci sınıfında öğrenim gören Büşra Aksu, geçtiğimiz gün Nahçıvan şehrindeki ikametinde ölü olarak bulundu. Ordu’nun Altınordu ilçesinde yaşayan genç öğrenci Aksu’nun ailesinin cenazeyi almak için Nahçıvan’a gittiği ifade edildi.
ÖLÜM NEDENİ KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ MÜBAREK GÖRÜLÜYOR
Büşra Aksu’nun ölümünün karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu gerçekleştiği iddia ediliyor. Genç kızın ölüm nedeninin kesin olarak tespit edilmesi için otopsi yapılacağı ve sonuçların buradan sonra açıklanacağı belirtildi.