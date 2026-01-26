ABD’nin İran Saldırısı Üzerine Bölgedeki Gerginlik Artıyor

ABD başkanının, bölgede artan gerilimler ile ilgili yaptığı son açıklamasının ardından, uluslararası arenada tırmanan gerginlik devam ediyor. İsrail ordusunun Kuzey Cephesi Komutanı Tümgeneral Rafi Milo, Kanal 12 televizyonuna verdiği demeçte, ABD’nin İran’a yönelik olası bir saldırısı çerçevesinde İsrail ordusunun hazırlıklarını anlattı.

AMERİKA’NIN ASKERİ HAZIRLIĞI

Tümgeneral Milo, “Amerikalıların hem Basra Körfezi’ne hem de Orta Doğu geneline yaptığı askeri yığınağı görüyoruz.” diyerek bölgede artan askeri hareketliliğe dikkat çekti. Bunun devamında, “Bu durumun nereye gideceğini bilmiyoruz.” ifadelerini kullanan Milo, Washington’un Tahran’a bir saldırı gerçekleştirmesi halinde bunun İsrail açısından etkileri olabileceğine dikkat çekti. İran’ın olası bir yanıtının da İsrail üzerinden olabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca Hizbullah’ın olası bir geniş çatışmaya katılıp katılmayacağının yakından izlendiğini belirten general, “Çok dikkatliyiz, hazırlıklıyız ve hem güçlü savunma hem de taarruz hazırlıkları yapıyoruz.” şeklinde konuştu.

HAZIRLIK SEVİYESİ YÜKSELİYOR

Tümgeneral Milo, Türkiye ve Katar’ın bölgesel dengesizlik açısından “büyük bir sorun” teşkil ettiğini öne sürerek, Suriye’nin karmaşık durumunu da değerlendirdi. İsrail ordusunun güneyinde sürdürdüğü işgalin devam edeceğini belirtirken, Suriye’ye yönelik saldırıların süreceğini vurguladı. Bunun yanı sıra İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ABD’nin olası bir İran saldırısına karşı hazırlık seviyesini yükseltmekte olduklarını duyurdu.

İSRAİL’DEN ELEŞTİRİLER

Amerikan Axios haber platformunun aktardığına göre, Trump’ın İran’a yönelik saldırı emri vermeye hazır olduğu ancak bunun gerçekleşmediği iddia edildi. ABD’li bir yetkili, “Gerçekten çok yakındı. Ordu çok hızlı bir şekilde harekete geçmeye hazırdı. Ancak o emir hiç gelmedi.” ifadesini kullandı. İsrail, Suudi Arabistan ve İranlı yetkililer ile diplomatik görüşmeler gerçekleştirildiği ve bölgedeki müttefiklerin olası saldırıya dair kaygılarını ilettikleri bildirildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, Trump’a, “İsrail’in İran’ın misillemesine hazır olmadığı” yönündeki endişelerini dile getirdiği aktarıldı.

BÜYÜK AMERİKAN FİLOSU YOLA ÇIKTI

ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz haftada katıldığı bir etkinlikten dönüş yolunda, “İran’a doğru giden büyük bir Amerikan filosunun bulunduğunu” belirtti. Trump, “İran’ı infazları gerçekleştirmeleri halinde vurmakla tehdit ettim, vazgeçtiler.” ifadelerini kullanarak filonun Abraham Lincoln uçak gemisi ve üç destroyerden oluştuğunu açıkladı.