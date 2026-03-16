Mücteba Hamaney İçin Rusya’da Başarılı Ameliyat İddası

İran ile ABD ve İsrail arasında devam eden çatışmalar 17. gününe ulaşırken, İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in sağlık durumu hakkında spekülasyonlar sürüyor. İsrail medyası, 28 Şubat’taki ilk saldırılarda yaralandığı iddia edilen Hamaney’in, babası Ali Hamaney’in vefatının ardından tedavi amacıyla Rusya’ya götürüldüğünü önermektedir.

BAŞARILI BİR AMELİYAT GEÇİRDİ

İsrail merkezli bir habere göre, Hamaney’in yakın çevresinden üst düzey bir yetkili, Kuveyt medya kanallarına verdiği bilgide Mücteba Hamaney’in geçen perşembe Moskova’ya Rus askeri uçağı ile ulaştığını ve burada başarılı bir operasyon geçirdiğini öne sürdü.

İLK SALDIRIDA BACAKLARINDAN YARALANDI

Raporlarda yer alan iddialara göre, İran’ın yeni dini liderinin, babası Ali Hamaney’in ölümüne sebep olan başlangıçta gerçekleşen saldırılarda bacaklarından yaralandığı ifade edildi. Moskova’ya sevk edilme kararının ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan arasında yapılan bir telefon görüşmesi sonucunda alındığı iddia edildi.

AÇIKLAMAYI ALİ LARİCANİ’NİN YAPTIĞI İDDİA EDİLDİ

Aynı zamanda, Mücteba Hamaney’in savaşın 13. günü devlet televizyonunda yayınlanan ilk açıklamasının kendisi tarafından değil, İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani tarafından kaleme alındığı iddiaları gündeme geldi.

İRAN YARALANDIĞI İDDİALARINI DOĞRULAMIŞTI

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Mücteba Hamaney’in “yaralı ama iyi” olduğu yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

TRUMP DA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Mücteba Hamaney hakkında değerlendirmelerde bulunan Trump ise, “Hayatta mı, değil mi, bilmiyorum. Şu ana kadar kimse onu gösteremedi. Duyduğuma göre hayatta değilmiş. Eğer yaşıyorsa, ülkesi için çok akıllıca bir hamle yapmalı ve teslim olmalı.” ifadelerine yer verdi.