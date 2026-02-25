ABD’nin Karayipler’deki Petrol Tankeri Takibi Sürüyor

abd-nin-karayipler-deki-petrol-tankeri-takibi-suruyor

Karayipler’deki hareketlilik tüm hızıyla sürüyor. ABD, bölgedeki petrol karantinasını ihlal eden bir tanker için harekete geçti.

PETROL TANKERİ TAKİP EDİLDİ

ABD Savunma Bakanlığı, Karayipler’de uygulanan petrol yasağını ihlal eden Bertha isimli tankerinin Karayipler’i terk ederek Hint Okyanusu’na kadar takip edildiğini belirtti. Bakanlık, ABD Hint-Pasifik Komutanlığı’nın (INDOPACOM) söz konusu tankerle ilgili el koyma işlemini gerçekleştirdiğini duyurdu. Açıklamada, “Kuvvetlerimiz sizi bulacak ve adaleti sağlayacak” ifadesine yer verildi.

YAPTIRIMLAR GEÇERLİ

Ayrıca, başka hiçbir ülkenin bu mesafeden yaptırımları uygulamak için gerekli küresel erişim, dayanıklılık ya da iradeye sahip olmadığı belirtiliyor. Uluslararası sular, yaptırım uygulanan bireyler için sığınak olmaktan uzaktır. Kara, hava veya deniz yoluyla, kuvvetlerin gerekli adımlarını atacağı vurgulandı.

Savunma Bakanlığı, yasadışı biçimde hareket eden aktörlerin denizcilik alanında manevra özgürlüğünü kısıtlayacak önlemleri alacağını duyurdu. ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi’ne (OFAC) göre, Cook Adaları bandıra numarasına sahip Bertha, Ocak 2020’den beri ABD’nin yaptırım listesinde bulunuyor.

