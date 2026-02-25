Dacia Yeni Modelleri Türkiye ve Slovenya’da Üretilecek

dacia-yeni-modelleri-turkiye-ve-slovenya-da-uretilecek

Renault Grubu, Dacia’nın 2026 yılında A ve C segmentlerinde iki yeni model tanıtacağını duyurdu. Stratejik karar doğrultusunda, bu merakla beklenen araçların hiçbiri Romanya’da üretim aşamasına geçmeyecek.

YENİ KOMPAKT MODEL BURSA’DA ÜRETİLECEK

Dacia’nın C segmentindeki C-Neo isimli termal ve hibrit modelinin yeni üretim merkezi Türkiye olarak belirlendi. Renault yetkilileri, başlangıçta Romanya’da planlanan bu önemli aracın montajının Bursa’daki Oyak Renault tesislerinde gerçekleştirileceğini doğruladı.

ELEKTRİKLİ MODEL SLOVENYA YOLCUSU

Markanın A segmentindeki yeni tam elektrikli modelinin üretim yeri ise Slovenya’daki Novo Mesto fabrikası olarak belirlendi. Bu yeni küresel üretim kararları ile birlikte, Romanya’daki Mioveni fabrikası yalnızca Duster ve Bigster gibi katma değerli SUV modellerine odaklanacak.

ROMANYA TEDARİK ZİNCİRİNDE BÜYÜK KRİZ

Üretim süreçlerinin Türkiye ve Slovenya’ya kaydırılması, Romanya otomotiv ekosisteminde büyük bir krize yol açtı. Fabrikanın yıllık kapasitesinin altında kalması, yerel metal, plastik ve lojistik tedarikçilerinin finansal istikrarını doğrudan tehdit ediyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İran Üniversitesi Uzaktan Eğitime Geçiş Yaptı

İran'da belirli üniversiteler, eğitim-öğretim süreçlerini yıl sonuna dek uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldı.
Gündem

Cia’den İran Halkına Güvenli İletişim Çağrısı

CIA, ABD ile İran arasındaki gerginliğin arttığı bu süreçte İran halkına destek sunduğunu duyurdu.
Gündem

Almanya Başbakanı Merz Çin Ziyaretinde Stratejik Mesajlar Verdi

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Çin'in küresel siyasi meselelerde göz ardı edilemeyeceğini vurguladı ve çözüm süreçlerine Pekin'in dahil edilmesinin şart olduğunu ifade etti.
Gündem

Karacabey Eskikaraağaçta Leylek Dostluğu Devam Ediyor

Bursa'nın Eskikaraağaç Leylek Köyü'nde, balıkçı Adem Yılmaz'ın dostu Yaren leylek, bu yıl 15. kez geri dönerken, eşi Nazlı da köye geldi.
Gündem

Arka Sokaklar’da Güllü Soruşturması Derinleşiyor

Uzun süredir ekranda olan 'Arka Sokaklar', son bölümüyle "Güllü soruşturması"nı ele aldı. Bölümdeki oyuncuların benzerliği ise izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.