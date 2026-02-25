Dacia Yeni Modelleri Türkiye ve Slovenya’da Üretilecek

Renault Grubu, Dacia’nın 2026 yılında A ve C segmentlerinde iki yeni model tanıtacağını duyurdu. Stratejik karar doğrultusunda, bu merakla beklenen araçların hiçbiri Romanya’da üretim aşamasına geçmeyecek.

YENİ KOMPAKT MODEL BURSA’DA ÜRETİLECEK

Dacia’nın C segmentindeki C-Neo isimli termal ve hibrit modelinin yeni üretim merkezi Türkiye olarak belirlendi. Renault yetkilileri, başlangıçta Romanya’da planlanan bu önemli aracın montajının Bursa’daki Oyak Renault tesislerinde gerçekleştirileceğini doğruladı.

ELEKTRİKLİ MODEL SLOVENYA YOLCUSU

Markanın A segmentindeki yeni tam elektrikli modelinin üretim yeri ise Slovenya’daki Novo Mesto fabrikası olarak belirlendi. Bu yeni küresel üretim kararları ile birlikte, Romanya’daki Mioveni fabrikası yalnızca Duster ve Bigster gibi katma değerli SUV modellerine odaklanacak.

ROMANYA TEDARİK ZİNCİRİNDE BÜYÜK KRİZ

Üretim süreçlerinin Türkiye ve Slovenya’ya kaydırılması, Romanya otomotiv ekosisteminde büyük bir krize yol açtı. Fabrikanın yıllık kapasitesinin altında kalması, yerel metal, plastik ve lojistik tedarikçilerinin finansal istikrarını doğrudan tehdit ediyor.