ChatGPT Yeni Abonelik Planı Genel Kamuoyuna Sızdı

Geliştirici Tibor Blaho, ChatGPT web uygulamasının kaynak kodları arasında yeni bir abonelik planının izlerini tespit etti. Bu planın, aylık 100 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olması dikkat çekiyor. Şirket yetkilileri şu an için bu durumu resmi olarak doğrulamasa da, söz konusu adımın fiyatlandırma aralığındaki önemli bir boşluğu doldurması muhtemel görünüyor.

PLUS VE PRO ARASINDAKİ FARK

Mevcut 20 dolarlık Plus ve 200 dolarlık Pro paketleri arasındaki büyük fiyat uçurumu, sıkça kullanıcıların şikayetlerine neden oluyordu. Ortaya çıkan Pro Lite planı, Pro paketinin maliyetini karşılamakta zorlanan serbest çalışanlar, araştırmacılar ve geliştiricilere yönelik bir alternatif sunmayı hedefliyor. Sızdırılan kodlara göre, bu yeni orta seviye abonelik, Plus planına oranla üç ila beş kat daha fazla derin mantık modeli kullanım kotası sunacak. Üstelik bu paketin, yazılımcıların ihtiyaçlarına uygun olarak Codex kullanımını destekleyecek şekilde tasarlandığı bildiriliyor.

PAZARDAKİ RAKİPLER

Artan işlem maliyetleri nedeniyle 14 milyar dolar zarar açıklayan OpenAI, pazar payını elinde bulunduran Gemini 3 ve kurumsal harcamalarda ön plana çıkan Claude 4 gibi rakipleri karşısında hayatta kalma mücadelesi veriyor. Rakiplerinde bulunmayan bu orta segment ürünün, sektörde dengeleri değiştirmesi bekleniyor. Ayrıca, şirketin ChatGPT destekli kameraya sahip bir akıllı hoparlör üzerinde de çalıştığı sızan bilgiler arasında yer alıyor.