ABD’nin Körfez’deki Askeri Güçleri Artıyor

İran’da 28 Aralık’ta başlayan protestoların ardından Tahran yönetimine baskı uygulayan ABD, Basra Körfezi çevresinde askeri varlığını artırma çabalarını hızlandırdı. Geçtiğimiz hafta, Çin Denizi’nden harekete geçen USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve ona eşlik eden iki destroyerin Körfez’e ulaşmak üzere yola çıktığı bilgisi edinildi.

ABD DONANMASI GÜÇLENİYOR

Wall Street Journal’ın aktardığı bilgilere göre, ABD ordusunun en etkili unsurlarından biri olarak kabul edilen uçak gemisinde F-15 ve F-35 tipi savaş uçaklarının yanında yaklaşık 1600 kilometre menzil sahibi Tomahawk seyir füzeleri de yer alıyor. Uçak gemisine eşlik eden diğer savaş gemilerinin hava, kara ve deniz hedeflerine karşı tam donanımlı olduğu belirtiliyor. Haberde, ABD’nin gerçekleştirdiği son sevkiyatlarla birlikte Orta Doğu’daki askeri gücünün son sekiz ayın en geniş seviyesine ulaştığı da vurgulanıyor.

CENTCOM KOMUTANINDAN KRİTİK ZİYARET

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Brad Cooper, gerilimin artış gösterdiği bir dönemde İsrail’in başkenti Tel Aviv’e beklenmedik bir ziyaret gerçekleştirdi. İsrail basınında yer alan haberlere göre, Cooper’ın Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar ile bir güvenlik toplantısı yapacağı ifade ediliyor. Bunun yanı sıra, İsrail ordusu geçtiğimiz perşembe günü yaptığı açıklamada, hava kuvvetlerinin tam alarmda olduğunu ve süreci yakından takip ettiğini duyurdu.

Bölgedeki gerginlik, hava trafiği üzerinde de olumsuz etki yarattı. Lufthansa, British Airways, Air France ve KLM gibi birçok büyük havayolu şirketi, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’a yönelik uçuşlarını iptal etti veya geçici olarak durdurdu. Özellikle Air France, Dubai ve Tel Aviv seferlerini durdurduğunu bildirirken, British Airways Dubai uçuşlarını, KLM ise İsrail, Suudi Arabistan ve bazı Avrupa hatlarındaki planlı seferlerini iptal ettiğini açıkladı. İtalya merkezli ITA Airways de bölgedeki güvenlik sıkıntıları nedeniyle, İsrail’e yönelik gece uçuşlarının en az salı gününe kadar askıya alındığını ifade etti.