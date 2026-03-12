ABD’nin Michigan Eyaletinde Sinagoga Silahlı Saldırı

abd-nin-michigan-eyaletinde-sinagoga-silahli-saldiri

West Bloomfield’deki Sinagoga Saldırı

ABD’nin Michigan eyaletindeki West Bloomfield kentinde bulunan Temple Israel Sinagogu’na silahlı bir saldırı gerçekleştirildi. Saldırının ardından olay yerine çok sayıda güvenlik ekibi intikal etti ve sinagogun bulunduğu bina güvenlik amacıyla boşaltıldı. Federal Soruşturma Bürosu’nun Direktörü, “FBI personeli, Michigan’daki yerel yetkililerle birlikte olay yerinde ve West Bloomfield’deki Temple Israel Sinagogu’nda meydana gelen araçlı ve silahlı saldırıya müdahale ediyor” açıklamasında bulundu.

GÜVENLİK UYARISI

Michigan Eyalet Polisi, saldırının ardından yaptığı açıklamada, halktan bölgeden uzak durmalarını talep etti. Ayrıca, “Ekipler bölgedeki diğer ibadet yerlerinde de devriyeleri artırıyor” şeklinde bir bilgi verdi. Saldırganın ilk olarak otomobille sinagoga girdiği, ardından aracından çıkarak silahıyla etrafa ateş açtığı öğrenildi.

DUMANLAR YÜKSELİYOR

Olay yerinden yapılan çekimlerde, sinagogun çatısından dumanlar yükseldiği ve çevrede çok sayıda polis aracının bulunduğu gözlemleniyor. Ülke genelindeki medya organlarına yansıyan bilgilere göre, saldırgan olay sırasında yaşamını yitirdi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İzmir Elektrik Faciasında Yargı Süreci Derinleşiyor

İzmir'de sokakta elektrik akımına kapılarak ölen iki kişiyle ilgili hapis cezası alan 11 sanık serbest bırakıldı.
Gündem

Samsunspor Avrupa’da Rayo Vallecano’ya Yenildi

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turu açılış maçında Rayo Vallecano'ya 3-1'lik skorla kaybetti.
Gündem

Mersin’de Aşevinde Yabancı Madde Skandalı Yaşandı

Mersin'de aşevinde dağıtılan kavurmada bulunan elektronik çip, skandalı ortaya çıkardı. İncelemede, kavurmanın şampiyon at "Smart Latch"e ait olduğu belirlendi. Atın sahibi büyük üzüntü yaşadığını ifade etti.
Gündem

Kırtasiye Sektörü AB’nin Made in EU Fırsatlarını Takip Ediyor

Avrupa'nın "Made in EU" yaklaşımı, Türkiye'deki 10 bin kırtasiyeciyi etkiliyor. TÜKİD Başkanı, Türkiye'nin Gümrük Birliği ile Avrupa değer zincirinde önemli bir rol üstlenebileceğini vurguladı.
Gündem

İstanbul’da 240 Kiloluk Obezite Hastası İçin Acil Müdahale

İstanbul'da 240 kilogramlık obez hasta, yedinci kattan sepetli vinçle indirilerek hastaneye kaldırıldı. Olay, sağlık ekiplerinin dikkatli çalışmasıyla gerçekleşti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.