ABD’nin Michigan Eyaletinde Sinagoga Silahlı Saldırı

West Bloomfield’deki Sinagoga Saldırı

ABD’nin Michigan eyaletindeki West Bloomfield kentinde bulunan Temple Israel Sinagogu’na silahlı bir saldırı gerçekleştirildi. Saldırının ardından olay yerine çok sayıda güvenlik ekibi intikal etti ve sinagogun bulunduğu bina güvenlik amacıyla boşaltıldı. Federal Soruşturma Bürosu’nun Direktörü, “FBI personeli, Michigan’daki yerel yetkililerle birlikte olay yerinde ve West Bloomfield’deki Temple Israel Sinagogu’nda meydana gelen araçlı ve silahlı saldırıya müdahale ediyor” açıklamasında bulundu.

GÜVENLİK UYARISI

Michigan Eyalet Polisi, saldırının ardından yaptığı açıklamada, halktan bölgeden uzak durmalarını talep etti. Ayrıca, “Ekipler bölgedeki diğer ibadet yerlerinde de devriyeleri artırıyor” şeklinde bir bilgi verdi. Saldırganın ilk olarak otomobille sinagoga girdiği, ardından aracından çıkarak silahıyla etrafa ateş açtığı öğrenildi.

DUMANLAR YÜKSELİYOR

Olay yerinden yapılan çekimlerde, sinagogun çatısından dumanlar yükseldiği ve çevrede çok sayıda polis aracının bulunduğu gözlemleniyor. Ülke genelindeki medya organlarına yansıyan bilgilere göre, saldırgan olay sırasında yaşamını yitirdi.