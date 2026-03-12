İzmir Elektrik Faciasında Yargı Süreci Derinleşiyor

izmir-elektrik-faciasinda-yargi-sureci-derinlesiyor

İzmir’in Konak ilçesinde, Alsancak semtinde 12 Temmuz 2024 tarihinde meydana gelen sağanak yağış sırasında yolun karşısına geçmeye çalışan Özge Ceren Deniz (23) su birikintisine basarak akıma kapıldı. Onu kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay (44) da hayatını kaybetti. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, olaya dair 30 sanığa verilen “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçlamasıyla ilgili yapılan itirazları inceledi.

YENİ RAPOR DEĞERLENDİRMESİ

Bazı sanıklar için duruşma yapılmasına karar veren daire, olayla ilgili suçun niteliği, delillerin büyük ölçüde toplanmış olması, sanıkların kusur durumları ile tutuklulukta geçen süreyi göz önünde bulundurarak 11 sanığın tahliyesine hükmetti. Bilirkişi heyeti olarak, İTÜ ve ODTÜ’den uzman 2 elektrik mühendisi, 2 inşaat mühendisi ve 1 şehir plancısından oluşan 5 kişilik ekibin yeni rapor hazırlamasına karar verildi.

46 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay’ın hayatını kaybettiği olayla ilgili bilirkişi raporunda, su birikintisi yanındaki mazgalda GDZ Elektrik firmasının kablolarının yeterli derinlikte gömülmediği, İZSU’nun mazgal yapımında kabloları yüzeye daha yakın hale getirerek iki kurum arasında yeterli koordinasyon eksikliği yaşandığı ifade edildi. Olay sonucunda 46 şüpheli gözaltına alındı; bunlardan 13’ü tutuklandı. Yargılama sürecinde, İZSU çalışanı 2’si tutuklu olmak üzere 6 sanık memur olmaları nedeniyle dosyası ayrıldı ve tutuklu 4 sanık tahliye edildi. Mahkeme yeni bir bilirkişi heyeti oluşturdu ve 9 Aralık 2024’te olay yerinde yeniden keşif yapıldı.

CEZA VERİLDİ

10 Ekim’deki karar duruşmasında mahkeme, 30 sanığa 4 yıl 2 ay ile 10 yıl arasında hapis cezası verdi. Ayrıca, 9 sanık beraat etti ve tutuksuz yargılanan 6 sanığın tutuklanmasına karar verildi.

