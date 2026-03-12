Emeklilere ÖTV Muafiyeti İçin Yeni Teklif TBMM’de

Son dönemde emeklilerin ekonomik şartlarının düzeltilmesi için önerilerin sıklıkla gündeme gelmesi dikkat çekiyor. ÖTV muafiyeti ile araç alımına olanak tanıyacak teklif de emeklilerin beklediği iyi haberlerden biri olma özelliği taşıyor. Bu teklifin onaylanması durumunda, belirli kriterleri karşılayan emekliler bir defaya mahsus olmak üzere otomobil satın alırken ÖTV ödemekten muaf olacak.

TEKLİFİN DETAYLARI

Düzenleme kapsamında, esnaf ve sanatkar statüsünde bulunan ve Bağ-Kur’dan emekli aylığı alan emeklilere özel bir vergi istisnası sunulması planlanıyor. Bu düzenlemeye göre, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu çerçevesinde yer alan kişiler ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4/1-b maddesi kapsamında Bağ-Kur’dan emekli olan vatandaşlar bu haktan faydalanabilecek. Teklif, belirli koşulları sağlayan Bağ-Kur emeklilerinin binek otomobil alımında ÖTV muafiyetinden yararlanmalarını öneriyor.

MUAFİYETTEN YARARLANMA ŞARTLARI

Kanun teklifinde yer alan düzenleme, yalnızca belirli bir emekli grubunu kapsamaktadır. Bu doğrultuda, vergi istisnasından yararlanabilmek için şahsın hem esnaf ve sanatkar statüsüne sahip olması hem de Bağ-Kur’dan emekli aylığı alıyor olması gerekmektedir. Teklifte bazı sınırlamalar da yer almakta. Muafiyet hakkı, emeklilik tarihinden itibaren 5 yıl içinde yalnızca bir kez kullanılabilmekte ve ÖTV muafiyeti ile alınan araç, 5 yıl boyunca satılamaz veya devredilemez. Bu kuralların amaçları arasında, vergi avantajının ticari amaçlarla kullanılmasının önüne geçmek bulunmaktadır.

TEKLİFİN YASAL SÜRECİ

Emeklilere yönelik yapılan ÖTV muafiyeti teklifinin hali hazırda yalnızca Meclis’e sunulmuş bir kanun teklifi olma özelliği taşıdığı bildirilmektedir. Türkiye’de yasama süreci gereği bu tür teklifler ilk olarak Meclis Başkanlığı’na sunulmakta, ardından ilgili komisyonlar tarafından değerlendirilmektedir. Komisyon aşamasını başarı ile geçen teklifler daha sonra Genel Kurul’da oylanmakta ve kabul edilmeleri durumunda Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmektedir.