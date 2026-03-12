Şişli’de Silahlı Kavga: Yoldan Geçen Kadına Mermi Isabet Etti

sisli-de-silahli-kavga-yoldan-gecen-kadina-mermi-isabet-etti

ŞİŞLİ’DE SİLAHLI KAVGA: BİR KADIN YARALANDI

Şişli Gülbahar Mahallesi Şehit Ertuğrul Kabataş Caddesi üzerinde meydana gelen silahlı çatışmada, iki kişi arasında yaşanan kavga sırasında yoldan geçen bir kadın merminin hedefi oldu.

Olayın bildirilmesinin ardından, bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yaralı kadını ambulansla en yakın hastaneye sevk etti.

YARALILAR İÇİN POLİS HAREKETE GEÇTİ

Polis, meydana gelen silahlı olayla ilgili olarak şüphelileri yakalamak için çalışmalarına hız verdi. Olay yerinde gerekli incelemeler yapılırken, güvenlik güçleri olaya karışanların tespit edilmesi amacıyla araştırmalarını sürdürüyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

TFF’den Yabancı VAR Uygulaması Hakkında Açıklama

Süper Lig'deki hakem hatalarının gölgesinde, Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, yabancı VAR uygulamasının mevcut planlamalarında yer almadığını duyurdu.
Gündem

Emeklilere ÖTV Muafiyeti İçin Yeni Teklif TBMM’de

Emeklilerin otomobil alımlarında Özel Tüketim Vergisi'nden muaf tutulmalarını amaçlayan bir yasa teklifi Meclis'te görüşülmeye başlandı. Bu durum, emekliler için önemli bir avantaj sunacak.
Gündem

ABD’nin Michigan Eyaletinde Sinagoga Silahlı Saldırı

Michigan'da bir kişi, aracıyla sinagoga girdi ve ardından silahlı saldırı gerçekleştirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gündem

İzmir Elektrik Faciasında Yargı Süreci Derinleşiyor

İzmir'de sokakta elektrik akımına kapılarak ölen iki kişiyle ilgili hapis cezası alan 11 sanık serbest bırakıldı.
Gündem

Samsunspor Avrupa’da Rayo Vallecano’ya Yenildi

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turu açılış maçında Rayo Vallecano'ya 3-1'lik skorla kaybetti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.