Şişli’de Silahlı Kavga: Yoldan Geçen Kadına Mermi Isabet Etti

ŞİŞLİ’DE SİLAHLI KAVGA: BİR KADIN YARALANDI

Şişli Gülbahar Mahallesi Şehit Ertuğrul Kabataş Caddesi üzerinde meydana gelen silahlı çatışmada, iki kişi arasında yaşanan kavga sırasında yoldan geçen bir kadın merminin hedefi oldu.

Olayın bildirilmesinin ardından, bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yaralı kadını ambulansla en yakın hastaneye sevk etti.

YARALILAR İÇİN POLİS HAREKETE GEÇTİ

Polis, meydana gelen silahlı olayla ilgili olarak şüphelileri yakalamak için çalışmalarına hız verdi. Olay yerinde gerekli incelemeler yapılırken, güvenlik güçleri olaya karışanların tespit edilmesi amacıyla araştırmalarını sürdürüyor.