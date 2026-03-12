TFF’den Yabancı VAR Uygulaması Hakkında Açıklama

tff-den-yabanci-var-uygulamasi-hakkinda-aciklama

SÜPER LİG’DE 26. HAFTA MAÇLARI BAŞLIYOR

Süper Lig’de 2025-2026 sezonunda başlaması beklenen 26. hafta maçları yarın sahne alacak. 25 hafta geride kalırken, son dönemlerde artan hakem hatalarıyla beraber VAR sisteminin yabancı hakemler tarafından yönetilip yönetilmeyeceği tartışmaları gündeme taşındı. Bu konuyla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu’na ait bir yetkiliden açıklamalar geldi.

VAR İLE İLGİLİ TALEP YOK

TFF yetkilisi, VAR sisteminin kullanılmasına dair iddiaları değerlendirdi. “Biz şeffafız. VAR’ı gelin izleyin dedik ama hiçbir kulüpten daha böyle bir talep gelmedi” şeklinde ifade etti. Öte yandan, yabancı VAR hakemleriyle ilgili konuşan yetkili, bu konu hakkında şunları belirtti: “Yabancı VAR konusu gündemimizde yok. Hiçbir federasyon son haftalara girildiğinde kaliteli hakemlerini göndermiyor. Yabancı VAR hata yapınca nasıl ceza verebiliriz? En fazla bir daha çağırmayız ama o da ortalığı karıştırmış olur.”

KULÜPLERDEN DESTEK BEKLENİYOR

TFF yetkilisi, kulüp yöneticilerinin kuruma destek vermelerini talep ederken, “Çok çalışkan, güvenilir ve eğitimci bir MHK başkanımız var. Biz şeffafız. VAR’ı gelin izleyin dedik ama hiçbir kulüpten daha böyle bir talep gelmedi. Özellikle bir kulüpten bunu bekliyoruz. Gelsinler baksınlar” ifadelerini kullandı. Ayrıca, federasyonun mali durumu hakkında da, “İsteyen kulüpler gelsin TFF bir kulübe avans vermiş mi vermemiş mi onu da incelesinler” dedi.

HAKEMLER HAKKINDAKİ SORUŞTURMA

Son olarak, 197 hakemin bahis soruşturması kapsamında işine son verildiğini vurgulayan yetkili, “İçinde bir kez oynayanlarda var ama affedilmeleri söz konusu değil. Geri alınacaksa bu kuralı biz niye koyduk?” şeklinde çekincelerini dile getirdi.

