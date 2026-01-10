ABD’nin Mississippi Eyaletinde Silahlı Saldırılarda Can Kaybı 6’ya Yükseldi

abd-nin-mississippi-eyaletinde-silahli-saldirilarda-can-kaybi-6-ya-yukseldi

ABD’DEKİ SİLAHLI SALDIRILARDA 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Mississippi eyaletinde yaşanan olaylar zincirinde toplam 6 kişi hayatını kaybetti. Clay Bölgesi Şerifi Eddie Scott, Alabama sınırı yakınlarında bulunan West Point kasabasında, silahlı saldırıların birbiriyle bağlantılı olduğunu ve çok sayıda insanın yaşamını yitirdiğini ifade etti.

TOPLUM SORUNU TEHDİT EDİLMİYOR

Scott, olay sonrası 1 şüphelinin gözaltına alındığını ve bölgede toplum için bir tehdit olmadığına dair açıklama yaptı. “Emniyet güçleri soruşturmayı sürdürüyor ve mümkün olan en kısa sürede yeni bir bilgilendirme yapacaktır” diyen Scott, durumun ciddiyetinin altını çizdi.

ÜÇ NOKTADA SİLAHLI SALDIRI

Sherif, yerel bir televizyon kanalına verdiği detaylı bilgide, saldırıların üç ayrı noktada gerçekleştiğini ve toplamda 6 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Bartın’da Husumet Kavgasında 72 Yaşındaki Adam Vuruldu

Bartın'da iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. 72 yaşındaki H.Ö. av tüfeğiyle vurularak ağır yaralanırken, Y.T. gözaltına alındı.
Gündem

Musk’tan Grok Tepkilerine Sansür Yanıtı

Elon Musk, sosyal medya platformu X'deki yapay zeka sohbet botu Grok'a gelen eleştirilerin sansür uygulamak için bir gerekçe olduğunu savundu.
Gündem

ABD’nin İran’a Yönelik Olası Askeri Seçenekleri Gündemde

ABD yönetimi, Başkan Trump'ın İran'a yönelik olası bir saldırının detayları üzerine ön görüşmeler gerçekleştirdiği iddia edildi. Hedef noktaların belirlenmesi üzerinde duruluyor.
Gündem

Nadir Superman Çizgi Romanı 15 Milyon Dolara Satıldı

ABD'de 1938 yapımı Superman çizgi romanının nadir bir kopyası, kimliği gizli kalan bir koleksiyoncuya 15 milyon dolara satıldı. Bu satış dikkatleri üzerine çekti.
Gündem

Fenerbahçe Süper Kupa Sevinci Yaşadı

Fenerbahçe, oynanan maç sonrasında düzenlenen bir törenle kupa ödülünü teslim aldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.