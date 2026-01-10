ABD’nin Mississippi Eyaletinde Silahlı Saldırılarda Can Kaybı 6’ya Yükseldi

ABD’DEKİ SİLAHLI SALDIRILARDA 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Mississippi eyaletinde yaşanan olaylar zincirinde toplam 6 kişi hayatını kaybetti. Clay Bölgesi Şerifi Eddie Scott, Alabama sınırı yakınlarında bulunan West Point kasabasında, silahlı saldırıların birbiriyle bağlantılı olduğunu ve çok sayıda insanın yaşamını yitirdiğini ifade etti.

TOPLUM SORUNU TEHDİT EDİLMİYOR

Scott, olay sonrası 1 şüphelinin gözaltına alındığını ve bölgede toplum için bir tehdit olmadığına dair açıklama yaptı. “Emniyet güçleri soruşturmayı sürdürüyor ve mümkün olan en kısa sürede yeni bir bilgilendirme yapacaktır” diyen Scott, durumun ciddiyetinin altını çizdi.

ÜÇ NOKTADA SİLAHLI SALDIRI

Sherif, yerel bir televizyon kanalına verdiği detaylı bilgide, saldırıların üç ayrı noktada gerçekleştiğini ve toplamda 6 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.