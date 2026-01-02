ABD’nin Tayvan’a Yönelik Yeni Silah Satışı Başladı

ABD SAVUNMA BAKANLIĞI YENİ SİLAH SATIŞINI DUYURDU

ABD Savunma Bakanlığı, Tayvan’a askeri destek amacıyla yeni bir silah satış sürecine başladığını bildirdi. Pentagon, savunma sanayi devlerinden Lockheed Martin şirketi ile 328,5 milyon dolarlık bir ön sözleşmeye imza atıldığını açıkladı.

ACİL OPERASYONEL İHTİYAÇLAR İÇİN HAZIRLANDI

Yapılan açıklamaya göre bu ön sözleşme, Tayvan Hava Kuvvetleri’nin “acil operasyonel ihtiyaçlarını” karşılamaya yönelik olarak tedarik edilmiştir. Anlaşma çerçevesinde 55 adet “Legion” tipi kızılötesi arama ve takip sensör podunun yanı sıra bu sistemlere ait işlemciler ve konteynerleri temin edilmesi planlanıyor. Sözleşme bedelinin 157,3 milyon dolarlık kısmının yabancı askeri satış fonları aracılığıyla karşılanacağı ifade edildi.

ÇALIŞMALAR FLORİDA’DA YÜRÜTÜLECEK

Pentagon, bu proje kapsamında yürütülecek çalışmaların Florida eyaletinde yapılacağını ve sözleşmenin 30 Haziran 2031 tarihine kadar tamamlanmasının beklenildiğini açıkladı.

TAYVAN’A REKOR SİLAH PAKETİ ONAYLANDI

Geçtiğimiz ay, ABD, Tayvan’a yönelik tarihteki en büyük silah satış paketlerinden birine de onay vermişti. Pentagon’un 18 Aralık 2025 tarihi itibarıyla yaptığı açıklamada Tayvan için 11,1 milyar dolarlık bir silah satışına onay verildiği duyurulmuştu.

HIMARS VE JAVELİN SİSTEMLERİ PAKETTE YER ALIYOR

Tayvan Savunma Bakanlığı, bu büyük satış paketinin HIMARS sistemleri, obüsler, Javelin tanksavar füzeleri ve Altius dolaşan mühimmat dronları gibi çeşitli askeri ekipman ve yedek parçaları barındırdığını aktardı. Pentagon, yapılan bu satışların Tayvan’ın savunma kapasitesini güçlendireceği gibi ABD’nin ulusal güvenlik çıkarlarını da olumlu yönde etkileyeceğini ifade etti.